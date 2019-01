S-au îndrăgostit, au făcut doi copii, iar acum se acuză de cele mai rele lucruri pe care le poți întâlni într-o căsnicie. Andrei și Alberta Tinu par să fi avut un trai de coșmar împreună. După ce Cancan.ro, site-ul nr 1 din România, v-a prezentat în exclusivitate AICI detalii despre acțiunea de divorț pe care fiul regretatului Dumitru Tinu a înaintat-o magistraților, acuzându-și soția că l-ar fi înșelat cu un coleg, la Viena, Alberta rupe tăcerea și face mărturisiri halucinante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV .

Aceasta susține că soțul ei era dezinteresat de relațiile intime cu ea și că aceste momente erau rare spre deloc. Asta pentru că, susține Alberta, era înșelată încă de pe vremea când era însărcinată. Ba mai mult, tânăra mai spune că l-ar fi surprins pe Andrei Tinu purtând discuții erotice cu propriile studente. (VEZI ȘI: ANDREI TINU, LA BERLIN CU NOUA IUBITĂ)

„Dorea de mult timp să scape de mine”

„Felul în care e relatat episodul de la Viena reprezintă o jalnică încercare a soțului meu de a mă compromite, deși el știa prea bine că este implicat în una sau mai multe relații adultere încă din perioada în care eram însărcinată cu cel de-al doilea copil. Întrebați-l, vă rog, când a achiziționat biletele pentru a se duce cu amanta lui la Berlin și veți înțelege că acestea au fost cumpărate cu mult timp înainte de a se depune acțiunea de divorț! M-a «prins» că l-am înșelat cu un coleg? Nici vorbă de așa ceva!

De fapt, soțul meu dorea de mult timp să scape de mine și a urzit, pas cu pas, un plan care acum, că-l văd în integralitatea lui, mă doare enorm! Imediat după concedierea bonei, soțul meu a început să se poarte indiferent, să motiveze că e foarte ocupat sau obosit, să plece foarte des în delegații și să-mi impute «că n-are cine să-i spele și lui o cămășă». Când ne vedeam interacționăm greu și era complet dezinteresat de o relație intimă. L-am întrebat dacă vrea să vând cabinetul și să renunț la această navetă și mi-a spus că NU!”, a spus încă soția lui Andrei Tinu.



„Ce om își reface viața atât de repede?”

„Mi-am dat seama că ceva nu este în ordine, așa cum n-au fost în ordine nici alte episoade din căsnicia noastră pe care vi le relatez succint. De asemenea, de-a lungul timpului, l-am surprins pe messenger inițiind diverse discuții erotice, cu studentele. Cu mai multe studente! Erau de-a dreptul revoltătoare! Va dați seama ce stupefiată am fost când soțul îți cere un pahar cu apă, iar tu îl duci, să observi așa ceva!! Când i-am cerut explicații, m-a acuzat de paranoia.



Au existat și alte «semne» care mi-au arătat că pur și simplu soțul meu nu… mă mai dorește. Deși eram și suntem încă un cuplu tânăr, momentele de intimitate erau extrem de rare, până la absență. Orice soție știe că atunci când soțul este dezinteresat sentimental și intim o perioada extrem de lungă de timp, este la mijloc altcineva. Și s-a dovedit că a fost. Episodul de la Berlin, care s-ar putea să nu fie singurul, o arată din plin.

Cum adică «a luat decizia de unul singur încă de la începutul lui decembrie să divorțeze»? Cum adică «face ce vrea, cu cine vrea, când vrea»? Păi el a depus abia pe 16 ianuarie cererea de divorț!! Așa cum toată lumea care e căsătorită presupun că știe, despărțirea survine când se pronunță divorțul, în urma deciziei unei instanțe, nu când decide unul dintre soți!

Până la acel moment, soții își datorează fidelitate. Dacă înșeli, comiți un adulter, nu? Încearcă să își spele rușinea că a apărut în presă deja cu altcineva acuzându-mă pe mine de lucruri neadevărate cq oamenii să nu mai vadă problema. Ce om își reface viața atât de repede pentru că viața merge înainte, dacă e un familist convins?„, a adăugat Alberta Tinu, pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

„Soacra a concediat bona ca să primească ea banii”

În plus, Alberta Tinu își acuză soacra că a concediat bona angajată să stea cu cei doi copii ca să primească ea banii.

„Eu activez că medic stomatalog în Franța, de nouă luni. Aici am deschis un cabinet particular, în urma deciziei luate împreună cu soțul meu. Nu m-am mutat definitiv, ci doar am inițiat un business care, ne-am gândit noi, după ce va fi pus pe picioare suficient, nu va mai necesita prezența mea fizică, dar va furniza venitul necesar nevoilor familiei noastre.

Eu am venit acasă periodic, și vorbesc zilnic la telefon cu copiii, am petrecut concedii și weekend-uri împreună în aceste nouă luni.

Accentuez faptul că ÎMPREUNĂ am luat decizia (multe conversații pe care le-am avut pe Whatsapp certificând acest lucru) de a deschide un cabinet particular în Franța și tot cu el am stabilit că cei doi copii ai noștri să fie în grija unei bone de la 8 la 5 și, după această ora, când soțul meu avea să se întoarcă acasă, să se ocupe el de ei. (NU RATA, AICI: Bianca & iubi, prima vacanță după împăcare)

Am decis amândoi să facem acest efort, conștienți că nu avea să fie ușor pentru nici unul dintre noi, deoarece suntem un cuplu tânăr, la început de drum, cu doi copii mici, și cu nevoi foarte mari. Nici nu am ajuns bine în Franța și am fost înștiințată de către soț că soacra mea mi-a concediat bona, fără să fiu întrebată dacă sunt de acord.

Pur și simplu am fost pusă în fața unui fapt împlinit! Ei doi au hotărât totul, eu fiind considerată cantitate neglijabilă, cum am și fost tratată de fapt, îndată ce ne-am căsătorit! Banii corespunzători salariului bonei urma să-i primească soacra mea. Concedierea bonei nu fost singurul lucru care m-a bulversat complet!”

„Soțul și soacra nu-mi dau voie să scot copilul din curte”

Alberta Tinu mărturisește că soțul ei, Andrei, nu a bătut-o niciodată. În schimb, ar fi făcut-o mama lui, în momentul în care era însărcinată. Alberta îi mai acuză de abuz pe Andrei Tinu și pe mama lui, Emilia Iucinu, care i-ar fi interzis să-și scoată cei doi copii din curtea lor.

„Soțul meu nu a fost violent, ci doar indiferent și absent. Nu, el nu m-a bătut niciodată, dar mama lui a făcut-o, însărcinată fiind!! De altfel, am și scos certificat medico-legal cu respectivul prilej și am deschis un dosar penal, pe care însă l-am închis la insistențele soțului meu, care a folosit un argument forte: «Dacă nu renunți, maică-mea va fi condamnată, pentru că mai are antecedente». Și am renunțat! Dar asta e altă poveste…



De sărbători am venit acasă. Andrei mi-a interzis accesul în domiciliul conjugal deși acesta e confirmat de mutația de pe cartea de identitate, polițiștii care au fost chemați întărind temeinicia acestui fapt. Mi-a aruncat câteva haine în niște saci în garaj… ca unui câine.

De departe, cea mai gravă situație dintre toate este cea referitoare la fiica noastră, care era răcită și tușea puternic de sărbători, drept pentru care medicul de pe salvare ne-a recomandat prezentarea de urgență la o unitate sanitară. Reacția soțului meu a fost bulversantă pentru un părinte responsabil: «Copilul nu părăsește această casă!» Din acest motiv i-am făcut plângere la Protecția copilului. (CITEȘTE ȘI: ”Prințesa Instagramului”, senzuala ICH, s-a combinat cu Piți Junior)

Ca urmare a deciziei unilaterale și abuzive a soțului meu, la scurt timp după plecarea mea în Franța (despre care vă spuneam mai sus), acum copiii sunt la soacra mea acasă, unde, tot abuziv, eu nu am dreptul să-i scot din curte pentru că soțul și soacra mi-au interzis! Am înțeles că soacra mea ar fi declarat că îi vreau casa și numele. Total neadevărat! Nici măcar de pensie alimentară nu am nevoie, ci doar să îmi cresc copiii așa cum este normal, lângă mine. Orice copil trebuie să crească lângă mama lui„, a încheiat Alberta Tinu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)