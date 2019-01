E oficial! Bossul de la ”Cetățenie” i-a cerut divorțul soției!

Bossul de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) divorțează oficial! După ce, în urmă cu câteva zile, v-am prezentat, în premieră, imagini din minivacanța pe care Andrei Tinu și noua lui iubită au petrecut-o în capitala Germaniei, noi detalii despre despărțirea anului au ieșit la iveală. Președintele ANC e mai hotărât ca oricând să-și încheie socotelile cu fosta parteneră de viață, care i-a oferit doi copii. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră despre acțiunea pe care a înaintat-o în instanță fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu. (CITEȘTE ȘI: BOSSUL DE LA „AUTORITATEA PENTRU CETĂȚENIE”, FILMAT SĂRUTÂNDU-SE LA BERLIN CU NOUA IUBITĂ)

a intrat în posesia unor informații de ultimă oră despre acțiunea de divorț pe care fiul regretatului Dumitru Tinu a înaintat-o magistraților.

Potrivit unor surse din mediul judiciar, în data de 16 ianuarie, Andrei Tinu a intentat acțiunea de divorț. Șeful ANC a solicitat instanței de judecată și ca fosta sa parteneră de viață să revină la numele pe care l-a purtat înaintea căsătoriei.

Prin urmare, Andrei Tinu, fost Iucinu, le cere magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 din București ca Albertina, femeia cu care a fost căsătorit patru ani și cu care are doi copii, să nu mai poarte numele său.

„Am surprins-o la Viena minţindu-mă”

„Eu sunt despărţit de soţia mea, în mod oficial, de la începutul lunii decembrie, când am surprins-o la Viena minţindu-mă, spunând că este la un curs, la un congres de medicină şi de fapt, nu era, se dusese cu alte scopuri. Ulterior am aflat că a petrecut un weekend acolo împreună cu un alt bărbat”, a declarat recent Andrei Tinu.

„Soțul meu a afișat o răceală și un dezinteres vădit față de mine”

”De ceva vreme, soțul meu a afișat o răceală și un dezinteres vădit față de mine, dându-mi de înțeles că relația noastră nu îl mai interesează, deși nu există nici un motiv pe care să mi-l impute. (…) În ciuda faptului că soțul meu apare în imagini și fotografii în ipostaze intime, care certifică faptul că mă înșală, deși noi doi suntem încă soț și soție, tot el încearcă în disperare de cauza să mă acuze de fapte care nu s-au întâmplat niciodată.

De mai puțin de un an activez ca medic stomatalog în Franța. Aici am deschis un cabinet particular, în urma deciziei luate împreună cu soțul meu. Nu m-am mutat definitiv, ci doar am inițiat un business care, ne-am gândit noi, după ce va fi pus pe picioare suficient, nu va mai necesita prezența mea fizică, dar ne va furniza un venit suplimentar nevoilor familiei noastre și educației celor doi copii„, a mărturisit Alberta.

Andrei Tinu și Alberta s-au căsătorit în 2014

Andrei Tinu, fost Iucinu, s-a căsătorit, în 2014, cu Alberta Simona Preda cu care are doi copii, o fetiță ce s-a născut în 2015 și un băiețel care a venit pe lume în luna decembrie a anului 2016. În vara anului trecut, Andrei Tinu a devenit președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie.

