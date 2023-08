O femeie de 41 de ani s-a măritat cu fiul celei mai bune prietene, de 16 ani. Povestea Marianei a făcut înconjurul lumii

Să vezi și să nu crezi! O femeie, în vârstă de 41 de ani, s-a căsătorit cu fiul de 16 ani al celei mai bune prietene. Mariana nu a ținut cont că băiatul este minor, ci a mers pe principiul: dragostea nu are vârstă! Cei doi s-au căsătorit civil, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

Mariana, o femeie de 41 de ani, s-a îndrăgostit iremediabil de un băiat, în vârstă de 16 ani. Întâmplarea bizară face că minorul este fiul celei mai bune prietene. Nici n-a stat pe gânduri, că a înaintat actele de căsătorie. Zis și făcut! Cununia civilă a avut loc, iar Kevin și Mariana au devenit soț și soție. Petrecerea de nuntă a avut loc într-un resort de lux din Indonezia, iar imaginile surprinse acolo au făcut înconjurul lumii. Mama minorului, Lisa, și-a dat acordul pentru această căsătorie, în ciuda zvonurilor de pe internet. Femeia a vrut ca fiul ei de 16 ani să facă pasul cel mare alături de Mariana, care are 41 de ani. Diferența dintre cei doi miri este de 25 de ani, însă, cu siguranță, au mers pe ideea că dragostea nu are vârstă. Mama adolescentului are 37 de ani, fiind mai mică decât mireasa.

De ce ar fi avut loc această nuntă

Mariana ar deține un lanț de magazine în Indonezia, fiind o femeie cu o situație financiară foarte bună. Gurile rele spuneau că poate, din acest motiv, mama băiatului a fost de acord cu această nuntă. Kevin ar fi refuzat inițial oferta de a se însura cu amica mamei lui, însă, după ce Lisa ar fi insistat, minorul ar fi acceptat. Conform Mirror, băiatul a spus că se va ocupa de unul dintre magazinele soției lui, Mariana fiind deja mândră de parcursul lui de om „matur”. Chiar și așa, cuplul proaspăt căsătorit mai are de trecut un hop: Comisia indoneziană pentru protecția copilului (KPAI) din Kalimantan de Vest s-a autosesizat după această nuntă.

Un purtător de cuvânt al instituției a ținut să transmită public faptul că mariajul nu ar fi trebuit să aibă loc, pentru că băiatul are mai puțin de 18 ani. Reprezentanți de la Protecția Copilului au făcut o vizită cuplului, pentru a-i anunța că o anchetă în acest caz este în plină desfășurare. Până atunci, mirii trebuie să doarmă în paturi diferite.