Linda Daniels era dependenta de un aparat cu oxigen alimentat electric. Masinaria o ajuta pe femeia in varsta de 68 de ani sa ramana in viata. Ea a murit la sase ore dupa ce compania de elctricitate i-a taiat curentul, a povestit Desiree Washington pentru New York Post. Familia indurerata a povestit ca aparatul s-a oprit la 10 dimineata si femeie s-a zbatut intre viata si moarte pana la orele 16.

„A suferit si a murit in fata noastra„, a povestit nepoata Lindei.

Compania de electricitate a facut publica o declaratie prin care spunea ca motivul pentru care i-a fost oprit curentul femeii este acela ca nu isi platise facturile. Ei sustin ca din ianuarie si pana acum incercasera in mai multe randuri sa isi recupereze banii si ca o anuntasera pe femeie ca este datornica.

Familia batranei spune, insa, ca un apropiat al femeii achitase o parte din banii datorati chiar cu doua zile inainte de teribilul eveniment.

Compania de electricitate a mai sustinut ca nu fusesera anuntati in legatura cu nevoile medicale ale femeii si ca nu se stia faptul ca era dependenta de un aparat cu oxigen. Fiica Lindei a declarat insa ca nu este adevarat si ca ei fusesera anuntati de acest lucru inca din 2016. „Nu am fi deconectat niciodata serviciile de elctricitate daca am fi fost informati despre starea femeii”, au mai trasnmis cei de la compania de electricitate.

O ancheta a fost deschisa pentru a se afla exact circumstantele in care s-a produ totul si cine se face vinovat de tragedie.