O femeie din Brazilia s-a căsătorit cu o păpușă din cârpe și susține că a fost înșelată: „A spus că mă iubește foarte mult, și-a cerut iertare și a plâns mult”

Incredibil, dar adevărat! O poveste parcă desprinsă din filmele Science Fiction îi are ca protagoniști pe o femeie din Brazilia și pe soțul ei… din cârpe. Brazilianca susține că a fost înșelată de cel care ”i-a oferit” și un băiețel.

Credeai că le-ai văzut și auzit pe toate? Ei bine, nu e nici pe departe așa. Povestea pe care o prezentăm, în acest articol, te va amuza teribil. Meirivone Rocha Moraes este o tânără din Brazilia, în vârstă de 37 de ani, care are una dintre cele mai interesante povești de viață. Femeia s-a căsătorit cu alesul inimii sale, o păpușă pe nume Marcelo. Doar că, bărbatul a înșelat-o și i-a frânt inima.

Cum este posibil așa ceva?! Ei bine, femeia susține că una dintre prietenele ei l-a văzut pe bărbat, în timp ce intra într-un motel cu o altă femeie.

„Am fost foarte tristă și abia am putut dormi pentru că îmi iubesc atât de mult soțul, dar el a negat trădarea. Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie, în timp eram internată cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus. La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a asigurat că mă înșală. A tot negat totul și a spus că mă iubește foarte mult, și-a cerut iertare și a plâns mult. L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns”, a declarat Meirivone, pentru Daily Mail.

(CITEȘTE ȘI: S-a îndrăgostit de o scrumieră! Bărbatul care este însurat cu o păpușă gonflabilă are o nouă cucerire)

Păpușa din cârpe a fost făcută chiar de mama sa

Femeia este dispusă să-și ierte soțul de dragul copilului.

„Îmi amintesc mereu că mi-a promis loialitate la altar și nu pot să cred că mi-a făcut asta. I-am spus, cei care iubesc nu trădează și noi am jurat dragostea veșnică. Băiețelul nostru fericit este foarte bine îngrijit și îl voi boteza în curând”, a mai declarat aceasta, pentru sursa menționată.

Femeia susține că a fost o dragoste nebunească între cei doi, așa că au decis să-și unească destinele și să-și promită iubire veșnică. Cei doi au organizat o nuntă la care au participat 250 de persoane. Nu după mult timp, femeia a născut acasă, în „doar” 35 de minute, un băiețel. Un medic și o asistentă au asistat la naștere. Se pare că păpușa care i-a devenit soț, între timp, a fost făcută chiar de mama ei, fiind supărată că fiica ei nu are un partener de dans.