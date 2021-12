O femeie din Cluj și-a uitat sacoșa cu bani și bunuri în tramvai. Ireal ce s-a întâmplat după

În cursul zilei de luni, 13 decembrie, o femeie din Cluj și-a uitat sacoșa cu bani și bunuri în tramvai. A avut parte de surpriza vieții ei când și-a dat seama ce s-a întâmplat.

O femeie care călătorea pe mijlocul de transport în comun și-a uitat sacoșa în tramvai, realizând acest lucru abia când a ajuns acasă. În sacoșă, pe lângă cumpărăturile făcute, femeia mai avea portofelul cu bani, acte și alte bunuri.

A avut, însă, un noroc ireal. Femeia a reușit să-și recupereze toate bunurile datorită vatmanului, dar și a călătorilor de bună credință. O rudă de-ale femeii a povestit întâmplarea fericită pe Facebook, menționând faptul că mai există și oameni cinstiți în societate.

„Azi s-a întâmplat un eveniment îmbucurător, care merită cunoscut. O persoană vârstnică, a uitat în tramvaiul 102 L, o sacosā , în care avea portmoneul cu bani si acte, plus câteva cumpărături. Era înainte de masă. A observat lipsa sacosei, doar când a ajuns în casă. Tramvaiul circula spre depou, pe Bulevardul Muncii.

Am reusit să dăm un telefon la depou si am primit un răspuns de linistire, spunându-ne că au găsit sacosa, să mergem după ea. Am găsit ce am căutat, lucrurile neatinse si niste oameni extraordinar de amabili. Multumim din suflet , oameni minunati, vatman, femei de serviciu, portar, functionar si toti care v-ati bucurat împreună cu noi, ajutându-ne. Am scris acest mesaj… trebuie să stie lumea că există oameni cinstiti!!!”, a povestit femeia pe un grup de facebook.