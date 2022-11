Alin Oprea ar fi fost înșelat de Larisa cu un prieten de familie! Ies la iveală detalii explozive din cadrul căsniciei pe care fostul solist al trupei Talisman a avut-o cu femeia care i-a dăruit doi copii. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta soție a celui cu care Larisa s-ar fi iubit în perioada în care era căsătorită cu Alin Oprea și vă prezintă declarațiile în exclusivitate.

La începutul anului 2020 a survenit ruptura între Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, și Larisa. A urmat o perioadă în care s-au acuzat reciproc de infidelitate, iar divorțul s-a pronunțat oficial în vara anului 2021. În acea perioadă, Larisa era de părere că Alin ar fi plecat de acasă pentru o presupusă iubită, iar fostul solist ar trupei Talisman vorbea, la rândul lui, despre infidelitățile femeii care i-a fost alături timp de 22 de ani și care i-a dăruit doi copii.

Acum, ies la iveală noi amănunte în cazul celor doi, iar Larisa este personajul principal. Nina Popescu susține că fostul soț al acesteia, Cristi Neacșu, a avut o relație extraconjugală cu Larisa Oprea – actuală Uță, în perioada în care aceasta era căsătorită cu fostul solist al trupei Talisman. Aceasta a postat un comentariu pe Facebook în care și-a spus of-ul. CANCAN.RO a contactat-o și a întrebat-o dacă dorește să spună ce are pe suflet în cadrul unui interviu. Femeia a acceptat, iar versiunea ei despre poveste este în rândurile de mai jos.

Mai mult decât atât, femeia susține că atât ea, cât și Alin Oprea știau că între soția cântărețului de atunci și Cristi Neacșu este vorba doar de o prietenie. Asta până când în peisaj a apărut ea, Nina Popescu, cea care i-a devenit soție lui Cristi Neacșu. Timp de un an, atât cât a durat mariajul celor doi, a descoperit natura relației pe care fostul soț o avea, de fapt, cu Larisa de foarte multă vreme. Că între cei doi prieteni de familie era mai mult decât o amiciție a aflat și Alin Oprea, doar că după ce a semnat actele de divorț.

CANCAN.RO a încercat să ia legătura cu Larisa Uță, fosta soție a cântărețului Alin Oprea, pentru a-și spune punctul de vedere, dar până la ora redactării articolului nu a putut fi contactată!

„Îmi ținea soțul cu bani”

Nina Popescu, femeia care spune că a fost înșelată de fostul soț cu Larisa Uță, fostă Oprea, și-a spus povestea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Această doamnă îl suna pe soțul meu când avea chef. Îl chema la ea când Alin Oprea nu era acasă. Ea fiind căsătorită în timpul acela când și eu eram cu domnul respectiv. Eu nu știam despre cine este vorba. Urma să descopăr că era vorba despre o femeie căsătorită pe care mi-o desenau ca fiind o prietenă de familie. Ca să mă facă oarecum să nu mă gândesc prea tare la respectiva doamnă când suna îmi spunea: «E o tipă foarte săracă, e o tipă care când pleacă soțul de acasă ea mă cheamă, dar suntem doar prieteni».

Într-un cuvânt îmi ținea soțul cu bani, eu nu știam, soțul ei era plecat la cântări și ea… banii în loc să-i țină acasă pentru familia ei, îl ținea pe alt om cu bani, îl respecta pe alt domn. Domnul ăsta nu era soțul ei, era soțul meu. El spunea că îi dă bani și nu de acum, ci de mulți ani. «Suntem prieteni, dar îmi dă bani. Ce vrei să-ți spun? De asta merg la București. De asta merg la ei. Alin știe că noi suntem prieteni, doar atât»”.

„Ea a mers la nunta fostului meu soț și s-a prezentat drept o prietenă veche„

„Ea cu mine nu dorea să vorbească. Când a auzit că pe parcurs el s-a căsătorit, deși ei aveau o aventură de foarte mulți ani, își țineau relația lor ca pe o prietenie. Dar o prietenie între ei cu drepturi. M-a bulversat, ce-i drept. Prin urmare am și luat deciziile pe care le-am luat, să termin acea căsnicie în care eu m-am băgat și să-i dau dreptul doamnei să continue cu el. Mariajul meu a durat foarte puțin, un an de zile cu totul.

În urmă cu câțiva ani el și-a refăcut viața. Ea a mers la nunta fostului meu soț și s-a prezentat așa cum s-a prezentat și în fața mea: prietenă veche. Nu știu dacă doamna știe pe cine a avut la nuntă. A fost o doamnă îmbrăcată în roșu care spunea că este prietenă de familie”.

„Alin avea seri când trebuia să plece la concerte și ei rămâneau împreună în casa lui„

„Mie îmi spunea că este o tipă atât de murdară, are călcâiele crăpate… Când de fapt să aflu că are aventuri cu ea. Mi-l chema la București, noi pe atunci locuiam în Buzău, dar fără mine. Vorbeam cu toții la telefon, dar foarte puțin. Ea a înnebunit când a auzit că el s-a căsătorit cu mine. Alin saluta cu toată amabilitatea. Ei trei se cunoșteau, eu am fost cea care s-a integrat în această prietenie a lor. Soțul meu pe atunci era un bărbat singur. Noi ne-am cunoscut, au trecut anii, ne-am întemeiat o familie. Între timp, primea aceste telefoane pe care eu nu le înțelegeam.

Veneau de la o doamnă. Găseam mesaje de la ea. Și au fost momente când vorbea cu mine de față. Ea îi spunea și eu auzeam, eram lângă el în pat «Alin este plecat la concerte» și atunci m-am aprins foarte tare, n-am înțeles nimic și am cerut explicații. Am luat decizia și le-am lăsat drumul liber. Vorbea cu soțul meu foarte urât de soțul ei, zicea că are probleme cu băutura, că nu-l mai suportă. Ea venea de undeva din urmă cu amantlâcul dintre ei. Alin avea seri când trebuia să plece la concerte și ei rămâneau împreună în casa lui Alin și a ei”.

„Mi-a zis că își face treaba cu ea„

„Ea venea și la el (nr. la fostul soț, Cristi Neacșu) acasă, știa și mama lui. El a avut câteva dați când se îmbăta și mi-a spus tot. Și așa am aflat cine e Alin Oprea și cine era femeia cu care împărțea patul, dar ea îl împărțea și cu un alt bărbat.

El vedea în ea un sprijin de aventură și că i se oferă bani. Nu și-a dorit-o niciodată pentru că și eu l-am întrebat și mi-a zis că niciodată n-a văzut-o ca pe o parteneră a vieții lui, că își face treaba cu ea. O vedea o femeie foarte ușoară, nu o femeie de casă.

Alin a aflat după ce divorțat, dragul de el. A înnebunit. Eu l-am abordat și i-am spus. I-au dat lacrimile. Asta s-a întâmplat în vara anului trecut, cred”.

