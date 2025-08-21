O fostă ispită anunță regia de la Insula iubirii! Cum ar fi ”forțate” ispitele Insula iubirii să îi sărute pe concurenți

Dana Badea este una dintre fostele ispite ale emisiunii Insula iubirii (sezoanele 4 și 5). Recent, bruneta a ieșit public și a povestit unul dintre episoadele regizate pe care producătorii emisiunii ar fi pus-o să-l facă. În schimbul a câtorva minunte pe telefonul mobil, ea ar fi trebuit să forțeze – pentru audiență – anumite momente de apropiere cu băieții. Iată despre ce este vorba!

În aceste zile, după scenele fierbinți dintre Ella Vișan și ispita Teo de la Insula iubirii, în mediul online au apărut mai multe speculații privind o posibilă regie pe care producătorii emisiunii ar fi pus-o la cale. Luni seară, momentele de amor dintre cei doi concurenți au fost difuzate pe micile ecrane, iar o parte dintre fanii show-ului s-au arătat revoltați, acuzând faptul că momentul a fost, de fapt, regizat – vezi AICI imagini fierbinți.

Ei bine, în acest context, Dana Badea, una dintre fostele ispite de la Insula iubirii a ieșit public și a povestit condițiile pe care producătorii i le punea pentru a putea da un telefon acasă. Reamintim că – în anul 2000, bruneta a reușit să-l cucerească pe Răzvan, tânărul care venise în Thailanda împreună cu iubita lui, Cati.

Fosta ispită feminină, acuzații de regie la Insula iubirii

În cadrul unui live pe TikTok, Dana Badea a povestit o parte din condițiile pe care ispitele trebuiau să le respecte pe Insula iubirii. Bruneta susține că nu aveau voie cu telefoanele mobile, însă existau momente în care li se dădea voie să sune acasă. Mai în glumă, mai în serios, în unele dăți, ea susține că producătorii îi puneau condiții. Una dintre ele era să reușească să se sărute cu concurenții. Bonus pentru acest gest: câteva minute în plus de stat pe telefon.

”M-am comportat normal, rar mi se spunea ce să fac. Spre exemplu, aveam un producător mai nebun, Răzvan îl cheamă – pe care îl iubesc din inimă, jur. Nu aveam voie cu telefoane. După ce s-au terminat filmările, stăteam cu telefonul în mână și nu știam ce să fac pe el. Ca să ne dea telefonul să sunăm și noi acasă, voiam să văd și eu ce face mama, ce mai fac apropiații, prietenle mele, asta rar, în două săptămâni maximum de două ori, ne puneau condiții: ”Vrei să-ți dau telefonul?” Eu îi ziceam că da. Îmi zicea: ”Dacă vrei să-ți dau telefonul, fă cumva să te pupi cu ăla. Ți-l dau 10 minute dacă te pupi cu el”, jocuri din astea”, a spus Dana Badea pe TikTok.

