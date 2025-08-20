Cine este femeia cu care s-a răzbunat Andrei, după ce Ella a ”comis-o” cu Teo în toaletă! Se iubește cu ispita chiar înainte de bonfire-ul final!

Andrei de la Insula Iubirii i-a făcut-o Ellei, într-un final! Pe ultima sută de metri, bărbatul înșelat de către viitoarea sa soție ajunge în brațele unei ispite! Chiar înainte de bonfire-ul final, concurentul se răzbună cum știe el mai bine! CANCAN.RO a aflat cine este ispita cu care vedeta Antenei 1 întreține relații intime, la televizor!

Ella de la Insula Iubirii a isterizat o țară întreagă zilele trecute, când pe post au apărut imagini uluitoare cu ea și Teo, în toaletă. Când credea că nimeni nu o mai filmează, concurenta a invitat ispita în baie, iar ceea ce a urmat este greu de descris în cuvinte. Cu inelul de logodnă de la Andrei încă pe deget, blondina n-a mai ținut cont de nimic și a dat uitării nunta pusă în septembrie și tot ce a legat-o de fostul partener!

Alături de Teo, s-a distrat la maximum preț de aproape o oră, în timp ce se afla la un date de 24 de ore. Acum, participanta și ispita nu se mai ascund deloc și se comporta fix ca un cuplu normal, de parcă Andrei nici nu ar fi existat vreodată.

Rănit, dezamăgit și debusolat complet când vede imagini cu contactul intim, fostul Ellei susține la bonfire că nu o va ierta, chiar dacă toate pregătirile pentru nuntă erau deja gata, de la verighete la rochia de mireasă.

Cu ce ispită calcă strâmb Andrei

Deși oamenii credeau că participantul nu va călca strâmb în cadrul emisiunii, se pare că Andrei nu a mai răbdat și a simțit nevoie să se refugieze în brațele unei ispite. Așa se face că, fix înainte de bonfire-ul final cu Ella, tânărul cade în mrejele Andrușcăi!

Blondina pare că a fost omul potrivit la momentul potrivit și un umăr pe care concurentul înșelat să își plângă durerea, așa că a cules ”roadele” la final. Sursele CANCAN.RO susțin că cei doi ar fi întreținut relații intime, în fața camerelor. La fel cum a făcut și logodnica sa, participantul nu a mai ținut cont de nimic și și-a dat frâu liber sentimentelor alături de ispită. Ba mai mult, sursele spun că, încântată că și-a atins scopul, Andrușca ar fi ieșit și ar fi dat sfoară în țară că a întreținut relații intime cu fostul Ellei.

Așadar, cu nunta pusă, trei ani de relație și planuri mărețe împreună, ambii concurenți au picat în ispită în totalitate. Fără să mai ia în considerare părerea publicului sau faptul că părinții îi urmăresc de acasă, Ella și Andrei au comis-o grav.

Ulterior, spun sursele, cei doi au luat-o pe drumuri separate, dovadă că afară nu au putut trece peste infidelitatea din Thailanda și că iubirea lor nu a învins. Așadar, adio nuntă!

