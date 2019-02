O gimnastă de 10 ani a luat Golden Buzz la “Românii au talent”! Andra a rămas fără cuvinte

Explozie de dans, emoție și culoarea la finalul celei de-a treia ediții de la “Românii au talent”! Ema Stoian, o gimnastă de doar 10 ani, a lăsat-o pe Andra fără cuvinte, iar pe colegii ei, mască. Spectatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o încontinuu, chiar și după ce soția lui Cătălin Măruță a apăsat butonul Golden Buzz.

O gimnastă de 10 ani a luat Golden Buzz la “Românii au talent”

Ema Stoian este pasionată de acrodance, gimnastică ritmică și dans contemporan. Pe când avea doar trei anișori și jumătate, ea a intrat într-un club pentru copii, unde a luat lecții de dans, balet și gimnastică.

“Am acasă 85 de medalii. În fiecare zi fac 4 ore de gimnastica și dans. Dar am timp și pentru alte activități. Am venit la Românii au talent, ca să mă cunoască lumea. Să vadă că există oameni talentați și în România. Sunt foarte fericită. Am visat să primesc butonul auriu, dar nu credeam că se va adeveri acest lucru”, a mărturisit adolescenta pe scena show-ului de la Pro TV.

La 6 ani, profesoara de la club i-a recomandat Emei Stoian să facă gimnastică ritmică de performanță, iar un an mai târziu, ea a obținut medalia de aur la Cupa României la această disciplină.

Andi Moisescu a rămas și el pentru câteva momente împietrit de uimire și a declarat ulterior: “M-a lovit ca un trăznet și nu știam ce să fac. Indiferent ce aș fi spus, nu s-ar fi ridicat la nivelul talentului său”.

Regula Golden Buzz de la “Românii au talent”

Golden Buzz-ul – butonul auriu poziționat în centrul mesei juriului, care, odată apăsat, trimite un concurent direct în semifinala emisiunii “Românii au talent”. Acesta poate fi folosit o singură dată de fiecare jurat și este marcat de un moment spectaculos de lumini în cadrul show-ului.