O insulă din Grecia oferă bani pentru a atrage noi locuitori! Poți ajunge la mii de euro în scurt timp

Insula Antikithera, cu o suprafață de doar 23 de kilometri pătrați, se confruntă cu o scădere constantă a populației, ajungând în prezent să numere mai puțin de 24 de locuitori pe parcursul întregului an. În sezonul turistic, numărul acestora poate crește temporar până la aproximativ 65 de persoane, însă locuitorii permanenți rămân extrem de puțini, ceea ce afectează viața comunității și dinamica economică a zonei.

Pentru a stimula revenirea și atragerea de noi rezidenți, Biserica Ortodoxă Greacă, în colaborare cu autoritățile locale, a anunțat că va oferi un ajutor financiar semnificativ celor dispuși să se mute pe insulă. Concret, fiecare persoană care decide să își stabilească domiciliul permanent aici poate beneficia de 500 de euro lunar, timp de trei ani, ceea ce însumează un sprijin total de aproximativ 18.000 de euro. Această măsură are drept scop nu doar creșterea numărului de locuitori, ci și revitalizarea comunității și susținerea economiei locale.

Insula Antikithera se află între Kythira și Creta și a cunoscut în trecut o populație mult mai numeroasă. În ultimele decenii, însă, locuitorii au început să părăsească insula în căutarea unor oportunități mai atractive din punct de vedere economic.

Lipsa locurilor de muncă, a infrastructurii și a serviciilor de bază a determinat tinerii și familiile să se mute către orașe sau insule mai dezvoltate. În prezent, viața pe insulă este extrem de liniștită, existând doar câteva facilități: o singură cafenea funcționează pe tot parcursul anului, iar serviciile publice și comerciale sunt limitate.

Autoritățile au stabilit că viitorii locuitori vor avea șanse mai mari de a fi acceptați dacă dețin profesii utile pentru economie. Domenii precum pescuitul, construcțiile sau activitățile în domeniul alimentar, cum ar fi brutăriile, sunt considerate esențiale pentru a contribui la dezvoltarea locală.

