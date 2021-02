O mamă cu 4 copii, părăsită de soț după ce a paralizat, și-a găsit apoi dragostea vieții sale

Viața unei femei s-a schimbat radical în câteva zile! O mamă cu 4 copii, părăsită de soț după ce a paralizat, și-a găsit dragostea vieții sale în momentul în care se aștepta cel mai puțin.

O femeie a rămas paralizată în urma unui accident vascular. Medicii au fost sceptici în privința ei și i-au spus că s-ar putea ca ea să nu-și mai revină niciodată. Soțul ei, cu care de altfel avea și patru copii, a părăsit-o după aflarea veștii.

La șase săptămâni de la tragedie, femeia nu mai putea să-și miște picioarele. Cu ultimele forțe, a decis să se lase pe mâna specialiștilor. În timpul recuperării, Riona avea să-și întâlnească dragostea vieții sale. Femeia l-a întâlnit pe fizioterapeutul Keith Mason. Cei doi au început relația pacient-medic, dar într-un final s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt.

Riona a început o nouă viață și este extrem de fericită. Ea și Keith s-au căsătorit, iar povestea lor de dragoste s-a viralizat.

”După ce am suferit accidentul vascular cerebral, nu numai că a trebuit să mă confrunt cu paralizia, dar am avut de-a face cu pierderea soţului meu şi a căsniciei de 14 ani. După sesiunile de fizioterapie, Keith și cu mine am rămas în contact, el mă întreba cum mă simt şi ce mai fac și relația noastră a înflorit de acolo. Acum suntem împreună de 11 luni, copiii îl plac foarte mult și în sfârșit simt că trăiesc viața pe care o merit”, a mărturisit Riona.