O martoră la prăbușirea lui Felix Baumgartner rupe tăcerea! Cum l-a văzut în aer și ce s-a întâmplat în doar câteva secunde

Turiștii aflați la hotelul în incinta căruia s-a prăbușit Felix Baumgartner cu parapanta au trăit clipe de groază. O femeie care a văzut totul a povestit ce s-a întâmplat în doar câteva secunde. Accidentul s-a petrecut foarte rapid, iar oamenii prezenți nici nu au avut timp să reacționeze. Află, în articol, toate detaliile!

Joi, 17 iulie 2025, Felix Baumgartner, omul care a scris istorie în 2012, după ce a sărit din stratosferă, și-a pierdut viața în orașul de coastă Porto Sant’Elpidio. Iubitul Mihaelei Rădulescu s-a prăbușit cu parapanta lângă piscina unui hotel. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și au declarat decesul. Între timp, medicii legiști au confirmat ipoteza conform căreia sportivul austriac a suferit un stop cardiac în timpul zborului

Citește și: Mihaela Rădulescu este devastată după moartea lui Felix Baumgartner! Vedeta nu își revine: „Sunt pierdută fără el”

Moartea lui Felix Baumgartner a fost un adevărat șoc pentru cei care l-au cunoscut, mai ales că acesta avea un control extraordinar în cascadoriile sale. Totuși, ultimul zbor cu parapanta i-a adus sfârșitul. Sportivul austriac s-a prăbușit cu aparatul de zbor lângă o piscină, unde mai mulți oameni veniseră să se relaxeze.

Au urmat apoi momente terifiante. Turiștii au fost îngroziți de scena tulburătoare. Martorii au povestit că s-a rotit brusc în jurul propriei axe înainte de a se prăbuși la sol. Întreaga scenă s-a petrecut foarte repede.

„Eram aici pe plajă, m-am întors spre Le Mimose și am văzut această parapantă căzând brusc. Am crezut că va ateriza, dar a căzut foarte repede”, a spus un martot pentru presa italiană.

O altă femeie, în vârstă de 30 de ani, a declarat că a asistat la prăbușirea care i-a adus sfârșitul lui Felix Baumgartner. Martora se afla alături de cei doi copii ai săi. Cei mici erau fascinați de parașutiștii care zburau deasupra orașului-port Porto Sant’Elpidio, însă bucuria le-a fost umbrită de ceea ce a urmat. Turista a povestit cum s-a petrecut accidentul tulburător.

„Totul era normal, apoi a început să se învârtă ca un titirez. A căzut și am auzit un vuiet. De fapt, m-am întors pentru că am crezut că s-a prăbușit pe stânci. Apoi am văzut doi salvamari alergând, oameni care alergau spre locul prăbușirii”, a declarat femeia, potrivit Msn.com.