Cine i-a acordat primul ajutor lui Felix Baumgartner, de fapt. Apar noi detalii legate de tragedie

Moartea lui Felix Baumgartner a fost un adevărat șoc pentru cei care l-au cunoscut, mai ales că acesta avea un control extraordinar în cascadoriile sale. Totuși, ultimul zbor cu parapanta i-a adus sfârșitul. Sportivul austriac s-a prăbușit cu aparatul de zbor lângă o piscină, unde mai mulți oameni veniseră să se relaxeze. Au urmat apoi momente terifiante. Află, în articol, ce detalii noi au ieșit la iveală.

Joi, 17 iulie 2025, Felix Baumgartner și-a pierdut viața în orașul de coastă Porto Sant’Elpidio. Iubitul Mihaelei Rădulescu a sărit cu parapanta, iar în timpul zborului i s-a făcut rău și s-a prăbușit lângă piscina unui hotel. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și au declarat decesul.

Citește și: Mihaela Rădulescu, prima REACȚIE după moartea lui Felix Baumgartner. A postat un mesaj sfâșietor: „Ai fost atât de iubit!”

Felix Baumgartner, omul care a scris istorie în 2012, după ce a sărit din stratosferă, s-a stins din viață la 56 de ani. Medicii legiști au confirmat ipoteza conform căreia sportivul austriac a suferit un stop cardiac în timpul zborului, potrivit publicației Der Standard. Astfel, parașutistul a pierdut controlul parapantei. Martorii au povestit că s-a rotit brusc în jurul propriei axe înainte de a se prăbuși la sol.

Iubitul Mihaelei Rădulescu a căzut în incinta unui hotel din stațiunea Porto Sant’Elpidio, unde mai mulți oameni veniseră să se relaxeze. Turiștii au fost îngroziți de scena tulburătoare. Mai mult decât atât, au apărut imagini de la locul accidentului în presa internațională, iar în unele se observă cum trupul neînsuflețit al parașutistului zăcea lângă piscină, conform Corriere Adriatico.

Moment horrified tourists desperately provide first aid after famed daredevil Felix Baumgartner fatally crashed his paraglider into Italian swimming pool packed with children https://t.co/Wxm4ZPPHPy

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 18, 2025