Ce spunea Felix Baumgartner despre moarte într-un interviu, în România: ”Am atâtea de făcut”

Decesul lui Felix Baumgartner a luat prin surprindere pe toată lumea. De-a lungul timpului, sportivul austriac a făcut mai multe cascadorii periculoase, însă avea un control extraordinar. Totuși, ultimul său zbor cu parapanta i-a adus sfârșitul. Află, în articol, cum vedea parașutistul moartea, ținând cont de sporturile extremele pe care le-a practicat!

Joi, 17 iulie 2025, Felix Baumgartner a murit în orașul italian de coastă Porto Sant’Elpidio. Potrivit primelor informații, iubitul Mihaelei Rădulescu a sărit cu parapanta, iar în timpul zborului i s-a făcut rău și s-a prăbușit în piscina unui hotel. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și au declarat decesul. Între timp, oamenii legii au decis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili dacă a fost vorba și despre o defecțiune a aparatului de zbor.

Felix Baumgartner a apărut frecvent în titlurile ziarelor pentru cascadoriile sale îndrăznețe. În 2012, a sărit de la o înălțime de 39 de kilometri, doborând mai multe recorduri mondiale. A fost, de asemenea, prima persoană care a traversat Canalul Mânecii fără ajutor motorizat. După aceea, și-a anunțat retragerea din sporturile extreme.

Totuși, austriacul nu a renunțat la adrenalină și a continuat să se bucure de pasiunea sa. Ținând cont de preocupările sale, Felix Baumgartner nu s-a ferit să vorbească despre moarte. Într-un interviu acordat în România, în urmă cu 10 ani, sportivul a făcut o serie de mărturisiri neașteptate. Acesta iubea viața și își dorea să experimenteze cât mai multe aventuri.

„Vreau să trăiesc! Când se va întâmpla, vreau să fiu foarte bătrân. Vreau să stau pe această planetă cât mai mult. Este un loc minunat, sunt atâtea lucruri de descoperit. Am atâtea de făcut”, a declarat Felix Baumgartner, într-un interviu transmis de TVR, în urmă cu 10 ani.

Felix Baumgartner se mândrea cu faptul că nu avea o viață obișnuită și se bucura de fiecare clipă de adrenalină. Totuși, iubitul Mihaelei Rădulescu a recunoscut că nu e ușor să trăiești așa. De altfel, acesta este și motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată.

„Viața mea e destul de neobișnuită. Dacă te uiți în urmă, o să vezi că atunci când am fost sportiv, am călătorit mult, am executat tot felul de sărituri spectaculoase în diverse locuri ale lumii… Niciunei fete nu îi place o astfel de viață. Tot timpul sunt pe drumuri, înconjurat de alți oameni sau de alte fete. E greu să trăiești așa cum trăiesc eu acum. Acesta e motivul pentru care, probabil, nu sunt căsătorit încă”, a mai spus Felix Baumgartner.