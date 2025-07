Ți se rupe sufletul! Mihaela Rădulescu, declarație de dragoste pentru Felix Baumgartner: „Cand nu e al lumii, e barbatul meu”

Clipe greu de imaginat pentru Mihaela Rădulescu! Moartea fulgerătoare a lui Felix Baumgartner a lăsat un gol imens în viața vedetei noastre. Iubitul său, omul cu care a împărțit peste un deceniu de iubire, s-a stins din viață pe 17 iulie 2025, în Italia, în urma unui accident tragic petrecut în timpul unui zbor. Ce declarație de dragoste i-a făcut aceasta? Ți se rupe sufletul!

Cei doi se aflau în vacanță, iar totul părea o zi obișnuită. Însă, în jurul orei 15:00, Felix a decolat cu parapanta și, din motive încă în curs de cercetare, a pierdut controlul acesteia și s-a prăbușit în piscina unui hotel din Porto Sant’Elpidio. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, dar sportivul era deja în stop cardiac. Manevrele de resuscitare nu au avut efect, iar moartea a fost declarată la scurt timp.

În mijlocul durerii uriașe, o declarație veche, dar extrem de profundă, făcută de Mihaela Rădulescu în 2016, arată cât de adâncă era legătura dintre ea și Felix. Cuvintele ei, scrise într-un moment de liniște și recunoștință pentru povestea pe care o trăia, demonstrau iubirea profundă pe care cei doi o împărtășeau.

Mihaela descria o iubire matură, sinceră, cu suișuri și coborâșuri, dar ancorată în respect, în admirație reciprocă și în realitate. Spunea cu sinceritate cum l-a cunoscut pe Felix Baumgartner ca erou, dar că l-a iubit mai ales pentru omul din spatele legendelor, acela care uda florile, ducea gunoiul și o făcea fericită prin gesturi simple. Mesajul transmitea clar că Felix nu era doar un sportiv celebru în ochii ei, ci bărbatul cu care putea fi ea însăși, omul care îi completa viața și o făcea să zâmbească din suflet.

„Traiesc acum o iubire care ma face, in cea mai mare parte a timpului, sa zambesc a bine si a bucurie. (…) Am un barbat care ma intregeste, cu care pot sa fiu exact cine stiu bine ca sunt si care ma tot uimeste, zilnic. L-am cunoscut… erou, multiplu campion mondial, pionier in zeci de actiuni ultra periculoase, primul om din lume care a depasit viteza sunetului in cadere libera, primul care a traversat Canalul Manecii cu un wingsuit… L-am urmarit cu niste batai in plus de inima cum face acrobatii si cascade periculoase cu elicopterul, cum forteaza toate limitele tehnice si umane in raliuri sau in alte sporturi, ma uit cat e de organizat in tot ce face, cata seriozitate pune la bataie in orice proiect, cata disciplina de viata are… Si nu incetez sa-l admir exact pentru ceea ce e si pentru tot ce a facut si face in aceasta viata. Nu uit nicio clipa cine sunt langa el, pentru ca ne uitam ochi in ochi si stim de ce suntem impreuna. Pentru ca ne iubim si avem atatea sa ne spunem si atatea sa facem impreuna… Cand nu e al lumii, e barbatul meu, care stie exact ce ma face fericita si pe care stiu sa-l fac fericit in atatea feluri, ca toate femeile care-si iubesc drept barbatii. Poate ca suna ciudat, dar ma topesc cand imi vad eroul… ducand gunoiul sau udand florile. In momentele acelea e omul meu… si-atat. E jumatatea mea de viata, e inspiratia si bucuria mea, e a doua bataie a inimii mele.”, este o parte din mesajul vedetei.