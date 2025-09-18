O nouă campanie PhotoArt by Ralf: Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta

Într-o lume grăbită, unde filtrele și perfecțiunea digitală au devenit normă, PhotoArt by Ralf vine cu o contrapro­punere curajoasă: fotografia ca experiență de reconectare cu sine. Sub semnătura fondatoarei Raluca Florescu (cunoscută drept Ralf), studioul din București lansează în această toamnă Body Poetry, o campanie artistică ce transformă portretul într-o declarație de vulnerabilitate asumată și forță interioară.

Proiectul își propune să scoată fotografia de portret din zona comercialului și să o plaseze într-o dimensiune intimă și poetică. Fiecare sesiune devine o poveste vizuală, un prilej pentru femei de a-și privi corpul și experiențele de viață drept resurse de putere și inspirație. Body Poetry se adresează femeilor pasionate de artă și autenticitate, dar și celor din mediul de business, pentru care participarea la campanie devine și un statement de leadership personal și branding autentic.

Feminitatea, celebrată prin portrete poetice

Noua inițiativă completează proiectele deja consacrate reunite sub The Muse Series. Serii precum „Fabulous over 40”, „Layers of a Woman” sau „Old Hollywood Glam” au atras până acum zeci de participante și au generat expoziții, gale și contexte de networking care au atras atenția comunității de afaceri și a presei.

Și Body Poetry va culmina cu o expoziție elegantă, unde portretele realizate vor fi prezentate publicului, oferind fiecărei participante ocazia de a-și vedea povestea transformată în artă. În jurul campaniei se vor organiza și gale tematice, adevărate spații de întâlnire pentru creativitate, inspirație și leadership feminin.

Dincolo de evenimente și expoziții, în centrul PhotoArt by Ralf se află însă viziunea Ralucăi Florescu. Pornită pe acest drum după vârsta de 40 de ani, Ralf a transformat studioul său într-un reper pentru portretul artistic feminin, reușind să combine profesionalismul cu o atmosferă caldă și autentică.

Prin Body Poetry, PhotoArt by Ralf confirmă încă o dată că fotografia poate fi mai mult decât o imagine frumoasă: poate fi un instrument de transformare, un manifest de autenticitate și un spațiu de celebrare a feminității reale.

Pentru inscriere si detalii aici https://www.photoartbyralf.com/body-poetry/ ; [email protected]