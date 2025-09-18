Acasă » Știri » O nouă campanie PhotoArt by Ralf: Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta

O nouă campanie PhotoArt by Ralf: Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta

De: Anna Caba 18/09/2025 | 12:58
O nouă campanie PhotoArt by Ralf: Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta

Într-o lume grăbită, unde filtrele și perfecțiunea digitală au devenit normă, PhotoArt by Ralf vine cu o contrapro­punere curajoasă: fotografia ca experiență de reconectare cu sine. Sub semnătura fondatoarei Raluca Florescu (cunoscută drept Ralf), studioul din București lansează în această toamnă Body Poetry, o campanie artistică ce transformă portretul într-o declarație de vulnerabilitate asumată și forță interioară.

Proiectul își propune să scoată fotografia de portret din zona comercialului și să o plaseze într-o dimensiune intimă și poetică. Fiecare sesiune devine o poveste vizuală, un prilej pentru femei de a-și privi corpul și experiențele de viață drept resurse de putere și inspirație. Body Poetry se adresează femeilor pasionate de artă și autenticitate, dar și celor din mediul de business, pentru care participarea la campanie devine și un statement de leadership personal și branding autentic.

Feminitatea, celebrată prin portrete poetice

Noua inițiativă completează proiectele deja consacrate reunite sub The Muse Series. Serii precum „Fabulous over 40”, „Layers of a Woman” sau „Old Hollywood Glam” au atras până acum zeci de participante și au generat expoziții, gale și contexte de networking care au atras atenția comunității de afaceri și a presei.

Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Și Body Poetry va culmina cu o expoziție elegantă, unde portretele realizate vor fi prezentate publicului, oferind fiecărei participante ocazia de a-și vedea povestea transformată în artă. În jurul campaniei se vor organiza și gale tematice, adevărate spații de întâlnire pentru creativitate, inspirație și leadership feminin.

Dincolo de evenimente și expoziții, în centrul PhotoArt by Ralf se află însă viziunea Ralucăi Florescu. Pornită pe acest drum după vârsta de 40 de ani, Ralf a transformat studioul său într-un reper pentru portretul artistic feminin, reușind să combine profesionalismul cu o atmosferă caldă și autentică.

Prin Body Poetry, PhotoArt by Ralf confirmă încă o dată că fotografia poate fi mai mult decât o imagine frumoasă: poate fi un instrument de transformare, un manifest de autenticitate și un spațiu de celebrare a feminității reale.

Pentru inscriere si detalii aici https://www.photoartbyralf.com/body-poetry/ ; [email protected]

Tags:
Iți recomandăm
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda au stârnit controverse
Știri
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda…
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. Ce au descoperit polițiștii
Știri
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un…
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Mediafax
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
Gandul.ro
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o...
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un...
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă...
Parteneri
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a...
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Digi 24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Digi24
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu...
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților, condusă de PSD
Fanatik.ro
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera...
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Capital.ro
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa noul sistem de „pensie activă”
Romania TV
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de...
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova
Gandul.ro
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la...
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
as.ro
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Adevărul dureros spus cu voce tremurând:
radioimpuls.ro
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre...
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat...
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva”
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate...
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu ...
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda au stârnit controverse
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. ...
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. Ce au descoperit polițiștii
Avionul lui Donald Trump, implicat într-un incident în zbor. Alerta emisă de controlorii de trafic
Avionul lui Donald Trump, implicat într-un incident în zbor. Alerta emisă de controlorii de trafic
Cântăreața care a furat din mall recunoaște totul! Cum se apără, după ce a fost prinsă
Cântăreața care a furat din mall recunoaște totul! Cum se apără, după ce a fost prinsă
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00
Modul incredibil prin care Emmanuel Macron vrea să le dovedească tuturor că Brigitte e femeie! S-a ...
Modul incredibil prin care Emmanuel Macron vrea să le dovedească tuturor că Brigitte e femeie! S-a săturat de controverse
Vezi toate știrile
×