O nouă victorie pentru Simona Halep! Sportiva s-a calificat în turul 3 la US Open

Simona Halep a trecut în turul 3 al US Open, după ce a învins-o pe Kristina Kucova, din Slovacia. Tenismena a revenit pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni de absență. Accidentarea suferită la Roma a împiedicat-o pe sportivă să participe la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pentru prima dată după 2016, Simona Halep a ajuns în turul 3 la turneul de Mare Şlem de la New York. Românca a învins-o miercuri pe Kristina Kucova, din Slovacia, cu 6-3, 6-1.

Halep, favorită 12, s-a calificat în turul secund, după ce a câştigat în faţa jucătoarei din Italia Camila Giorgi, campioana recentă de la Montreal.

Simona Halep, care la New York a avut eliminări consecutive în primul tur în 2017 şi în 2018, nu a jucat la ediţia de anul trecut de la US Open, desfăşurată fără spectatori în tribune.

Simona Halep își dorește un copil

Într-un interviu acordat lui Andi Moisescu (48 de ani) în noiembrie 2020, Simona a vorbit despre cum reușitele din cariera în tenis nu vor putea depăși emoțiile pe care le va trăi în momentul în care va deveni mamă.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu. Viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viața acestui sport, dar rămâne limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele”, a povestit.

„Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, să am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an, să trăiesc și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a încheiat Simona Halep atunci.

