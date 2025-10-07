O sportivă de 24 de ani a murit după ce medicii i-au spus că are o alergie. Ce a pățit, de fapt

O tânără sportivă, de numai 24 de ani, a avut parte de o moarte subită. De nenumărate ori a ajuns la spital, cu diverse simptome, însă medicii, de fiecare dată, au considerat că este vorba de o alergie simplă și au trimis-o acasă. În cele din urmă, tânără sportivă și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, fără un diagnostic clar.

Georgia Taylor, o tânără din Țara Galilor, în vârstă de numai 24 de ani a murit, după luni întregi de simptome ignorate de medici. Tânăra nu suferea de nicio afecțiune medicală, era sportivă de performanță, însă în ultimele luni totul s-a schimbat. A căutat ajutorul medicilor, dar a primit doar diagnostice vagi.

O sportivă de 24 de ani a murit după ce medicii i-au spus că are o alergie

Pentru Georgia Taylor problemele au început în luna iunie, atunci când a observat o erupție pe câteva dintre degete. A crezut că este vorba despre o reacție la inelele pe care le purta, așa că a ignorat inițial simptomele. Însă, în doar câteva săptămâni lucrurile au început să se agraveze.

Mai exact, fața i s-a umflat, ochii i s-au înroșit, iar pe braț i-a apărut o nouă erupție. Sportiva a mers la medicul de familie, dar simptomele au fost considerate o simplă alergie. A fost trimisă acasă cu antihistaminice și cremă cu hidrocortizon, însă tratamentul nu a dat niciun rezultat.

Nu au trecut multe zile și tânără a ajuns de urgență la spital, cu dificultăți de respirație. Însă, testele efectuate au fost normale. Și de această dată medicii au trimis-o acasă cu același tratament.

Mai apoi, în luna august sportiva a plecat în vacanță în Grecia. Aici un nou simptom a apărut. În timp ce se plimba, Georgia a simțit o durere acută la gamba dreaptă și abia putea să mai meargă. De această dată, un farmacist i-a prescris calmante și ibuprofen.

După ce s-a întors acasă, durerea s-a intensificat. Așa că pe 20 august, în jurul orei 18:00, a mers la medic pentru o nouă consultație. La scurt timp după aceea, a fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul Universitar din Cardiff. Din păcate, a doua zi, în data de 21 august a murit.

Familia sportivei este distrusă de durere și pune toată vina pe medici. Deși a mers în nenumărate rânduri la spital, de fiecare dată simptomele i-au fost ignorate și totul a fost pus pe seama unei alergii.

„Am ajuns acolo și totul s-a întâmplat foarte repede. După ce s-a întâmplat, pur și simplu nu puteam crede că e real, a fost îngrozitor. În fiecare dimineață ne trezim și ne întrebăm cum s-a putut întâmpla asta”, au declrata părinții.

Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el

Drama unui fost fotbalist de la FCU Craiova. Riscă să rămână paralizat după o accidentare pe teren