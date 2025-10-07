Drama unui fost fotbalist de la FCU Craiova. Riscă să rămână paralizat după o accidentare pe teren

Fostul mijlocaș de la FCU Craiova riscă să rămână în scaun cu rotile. Fotbalistul de 31 de ani a suferit o accidentare pe terenul de fotbal, în urma căruia a suferit o leziune severă în zona cervicală. Sunt șanse ca tânărul sportiv să nu mai poată juca fotbal niciodată.

Samuel Asamoah riscă să rămână paralizat după ce a suferit o accidentare puternică pe terenul de fotbal. Nenorocirea a avut loc luni, 6 octombrie 2025, în timpul meciului dintre GX Pingguo și Chongqing Tonglianglong, în liga a doua chineză.

Samuel Asamoah riscă să rămână paralizat

Tânărul de 31 de ani a fost împins de un adversar și a fost proiectat direct cu capul în panourile publicitare, suferind leziuni puternice în zona cervicală ce i-au afectat măduva spinării. Samuel Asamoah riscă acum să rămână paralizat. Atât cariera lui, cât și viața îi sunt acum în pericol.

„Asamoah a suferit dislocare și fracturi ale vertebrelor cervicale de la C2 la C6, precum și interconectarea vertebrelor C5 și C6 (adică o fractură a celei de-a cincea vertebre cervicale), însoțite de compresie nervoasă și un risc ridicat de paraplegie (n.r. Paraplegia este o formă de paralizie care afectează partea inferioară a corpului, inclusiv picioarele, cauzată de o leziune a măduvei spinării în zona toracică, lombară sau sacrală). El va rata restul sezonului, iar cariera sa ar putea fi grav afectată”, a scris presa străină.

După răspândirea veștii, foștii colegi de la FCU Craiova au transmis un mesaj de încurajare pentru Samuel Asamoah. Tânărul de 31 de ani a jucat la echipa din Bănie în perioada iulie 2021 – februarie 2024.

”Suntem alături de tine, Sami! Fostul nostru jucător, Samuel Asamoah, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză. Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării și riscă să rămână paralizat. FCU 1948 îi dorește însănătoșire grabnică!”, a scris FCU Craiova, pe Facebook.

