Ce s-a întâmplat cu înotătoarea Andreea, colegă cu David Popovici. Este celebră în SUA, nu în România!

Andreea este românca care deși s-a antrenat cu David Popovici nu a avut succes la fel ca el în țară, ci în S.U.A. Iată care este motivul și ce s-a întâmplat cu înotătoarea!

O tânără română a reușit să-și creeze un loc în atenția publicului american, combinând talentul sportiv cu o prezență puternică în afara bazinului. Se pare că este vorba despre Andreea Drăgoi, o înotătoare din București, care a făcut parte din echipa de înot a Universității San Jose State din California. În scurt timp, ea s-a remarcat nu doar pentru performanțele sale în apă, ci și pentru stilul de viață și frumusețe.

Cum s-a făcut remarcată Andreea în America

Andreea are 22 de ani și, într-o perioadă, aceasta s-a antrenat alături de campionul olimpic David Popovici, împărțind același bazin și învățând din experiența unuia dintre cei mai mari înotători români. Tânăra a povestit cum în timpul antrenamentelor cei doi aveau o relație de prietenie. Românca a mai mărturisit că David era un lider și își lua de fiecare dată munca în serios.

„Nu cred că e subțirel, e puternic. A fost distractiv să cresc alături de el pentru că făcea mereu glume, inclusiv cu antrenorul. Dar atunci când începea antrenamentul era un lider, știa ce avea de făcut. Îl admiram enorm și sunt mândră de tot ce a realizat. E o nebunie unde a ajuns. Îl știu de când era un copil și avea părul lung. Toată lumea îi spunea Kahuna, era porecla lui. E uimitor. Chiar și acum e modest și nu a devenit deloc arogant după tot ce a realizat și cred că asta e ceva rar. Părinții lui fac o treabă extraordinară”, a spus Andreea Drăgoi, relatează .

După ce a plecat în SUA pentru studii și performanță sportivă, tânăra s-a cunoscut pe scară largă, reușind să echilibreze activitățile universitare cu ale sportului. La San Jose State, Andreea a urmat cursuri de kinetoterapie, management sportiv și psihologie, iar pentru a-și susține independența financiară, a lucrat ca salvamar pe campus.

Experiența ca student–atlet în SUA a fost o provocare, deoarece regulile vizelor studențești limitau numărul de ore de muncă pe care le putea avea. În fiecare săptămână, Andreea petrecea 20 de ore la serviciu, în paralel cu antrenamentele și studiile, lucru care a cerut multă disciplină și răbdare.

„Toată lumea e surprinsă când aude de jobul meu. Sincer, e singura mea variantă. Doar atât pot lucra în campus, din cauza vizei. E frustrant că nu pot monetiza munca din online. Totul e o luptă acum. Sper să se schimbe ceva. Avem vise, avem obiectivele noastre. Vrem să putem beneficia de pe urma numelui nostru”, a declarat cu doi ani în urmă, Andreea Drăgoi, site-ului Swim Swam, conform .

În afara bazinului, Andreea se implică și în lumea modei și competițiilor de frumusețe. Tânăra a participat la evenimente precum Săptămâna Modei de la New York, prezentând creații din branduri internaționale, și a câștigat titluri precum Miss Ambasador sau Miss California US National în 2022. Carisma ei, combinată cu eleganța și frumusețea, au făcut ca numele ei să devină din ce în ce mai cunoscut, chiar și internațional.

