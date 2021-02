O tânără a fost șocată de mesajul pe care l-a primit de la cel care trebuie să îi livreze mâncarea! „Scuze drăguțo…”

Illy Ilyas, o tânără din Londra a fost complet surprinsă de livratorul ce trebuia să îi aducă mâncare. Acesta i-a trimis un mesaj hilar în care i-a explicat de ce comanda ei nu a mai ajuns.

Tânăra de 21 de ani și comandat de mâncare prin aplicația Uber Eats și totul părea că o să decurgă normal. Cum făcuse și în alte dăți, acesta a comandat doi burgeri de la restaurantul ei preferat și a primit notificările ce îi confirmau că mâncarea ei a fost pregătită și este în drum spre ea.

Însă a fost total surprinsă atunci când a fost anunțată de aplicație că mâncarea a fost livrată, deși ea nu primise comanda. La doar câteva secunde a primit un alt mesaj care a șocat-o. Livratorul a recunoscut că i-a mâncat mâncarea și că nu avea să o mai primească niciodată.

„Scuze drăguțo, ți-am mâncat mâncarea”, a fost mesajul trimis de livrator.

Mai mult, pentru a încununa ironia, tânăra a primit un mesaj standard de la aplicație, care o întreba dacă a fost mulțumită de livrator și își dorește să îi lase bacșiș.

„Am rămas cu gura căscată”

Deși a fost lăsată fără mâncare, tânăra s-a amuzat copios pe seama întâmplări. Aceasta a împărtășit întreaga experiență pe Twetter, iar postarea s-a a devenit virală. În cele din urmă mâncarea ei a fost livrată din nou de către companie, care și-a cerut scuze pentru incident.

„Mesajul a fost hilar a adăugat o valoare comică la comanda mea. Deci pentru asta este iertat. Am fost șocată la început. Am crezut că este o glumă, așa că am continuat să râd. Am rămas cu gura căscată, asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată.

Poate că i-a fost foarte foame, nu aș vrea să fiu motivul pentru care un om rămâne șomer în vreme de pandemie. Totul mi s-a părut amuzant. Cel puțin știu că mâncarea mea a fost mâncată.”, a spus Illy Ilyas