El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el și fac coadă în fața tarabei

De: Anca Chihaie 22/12/2025 | 17:04
Vânzătorul de porumb din Turcia/foto: Instagram
Un vânzător ambulant de porumb din Istanbul a devenit, în mod neașteptat, unul dintre cele mai comentate personaje de pe rețelele de socializare, demonstrând încă o dată puterea uriașă a viralității online. Fenomenul a luat amploare într-un timp extrem de scurt, transformând o activitate banală, vânzarea porumbului fiert pe stradă, într-un adevărat spectacol urban.

Impactul faimei s-a văzut rapid și în viața de zi cu zi a tânărului. Zona în care își desfășoară activitatea este acum mult mai animată, iar taraba sa este recunoscută imediat de trecători. Mulți vizitatori ai orașului includ oprirea la standul de porumb pe lista lor de obiective.

Vânzătorul de porumb din Turcia care a devenit faimos

Totul a pornit de la câteva clipuri video filmate întâmplător și distribuite pe platforme precum TikTok și Instagram. Imaginile îl arătau pe tânărul vânzător în timp ce își desfășura activitatea obișnuită, însă carisma, expresivitatea și aspectul său fizic au captat imediat atenția utilizatorilor. În doar câteva zile, filmările au fost redistribuite de mii de ori, acumulând milioane de vizualizări și aprecieri din toate colțurile lumii.

Vânzătorul de porumb/foto: instagram

Pe măsură ce popularitatea lui a crescut, taraba de porumb dintr-o zonă aparent obișnuită a Istanbulului s-a transformat într-un punct de atracție. Cozile au devenit din ce în ce mai lungi, iar oamenii nu mai veneau doar pentru gustul porumbului, ci pentru a-l vedea pe tânărul devenit celebru peste noapte. Fenomenul a atras în special atenția tinerelor, care au contribuit masiv la răspândirea imaginilor și la consolidarea statutului său de vedetă online.

Succesul său nu este legat de un produs inovator sau de o strategie de marketing elaborată, ci de felul în care rețelele de socializare pot amplifica un moment aparent banal. Un simplu vânzător stradal a devenit subiect de articole, postări și comentarii, iar povestea sa a fost preluată rapid de pagini populare de divertisment și lifestyle. Astfel, un om obișnuit a ajuns să fie urmărit și admirat de o audiență globală, fără să își fi propus acest lucru.

