O tânără a născut într-un taxi, în timp ce se îndrepta spre spital. Gestul făcut de firma de taximetrie a lăsat-o mască

O tânără în vârstă de 26 de ani a născut într-un taxi, în drum spre spital. La un interval scurt de timp, ce a primit din partea firmei de taxi a lăsat-o mască pe femeie.

Farah Cacanindin, o tânără în vârstă de 26 de ani din Anglia, a avut parte de o naștere total neașteptată. Tânăra se îndrepta spre spital, pentru a face un control de rutină, însă, pe drum au început contracțiile și a intrat în travaliu. Șoferul de taxi a sunat la ambulanță pentru a le explica situația. Doar că bebelușul era atât de grăbit să vină pe lume, încât femeia a născut înainte de a ajunge la spital, chiar în mașina de taxi.

„Când am ajuns la spital, moașele așteptau și au fost șocate. A fost suprarealist. Nu am avut ocazia să mă sperii. Lucru amuzant este că firma de taxi este chiar pe strada noastră. Văd mașina în care am născut chiar în fața casei mele”, a declarat tânăra, pentru The Sun.

Ce a făcut firma de taxi, imediat după

La un interval scurt de timp, mămica s-a trezit cu o factură de 90 de lire sterline pentru tariful neachitat de 30 de lire sterline plus curățarea mașinii.

„Înțeleg că am făcut mizerie, dar este puțin obraznic să îmi trimită factura. A fost cea mai rapidă naștere de până acum. Apa s-a rupt la cinci minute de la plecarea ei. Șoferul m-a întrebat dacă vreau să oprească, dar i-am spus să continue, deoarece am crezut că voi reuși să ajung înainte să se nască ea”, a spus aceasta, potrivit sursei menționate.