O tânără de 26 de ani a fost împușcată în cap într-un bar, în Anglia: „Cerul a câștigat cel mai frumos înger”

O tânără de 26 de ani a murit, după ce a fost împușcată într-un bar, în Ajunul Crăciunului. Patru persoane au fost rănite în timpul atacului armat, iar un tânăr de 28 de ani este în stare critică la spital.

Elle Edwards sărbătorea Ajunul Crăciunului într-un bar de lângă Liverpool, împreună cu sora și prietenii ei, când a fost împușcată în cap. Martorii șocați au încercat să-i ofere primul ajutor, dar, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru ea, potrivit DailyMail.

Patru persoane au fost rănite în timpul atacului armat, iar una dintre victime a ajuns de urgenţă la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a-l găsi pe criminal.

„După cum vă puteți imagina, familia ei este devastată. Femeia se bucura de o ieșire cu familia și prietenii când a avut loc atacul. Nu este momentul ca cineva care știe cine este responsabil pentru această crimă să tacă. Faptul că acest lucru s-a întâmplat în Ajunul Crăciunului face tragedia și mai neplăcută și arată că cei responsabili sunt lipsiți de suflet. Acești oameni trebuie prinși”, a declarant un oficial al poliției, Jenny Sims.

Salonul la care luctra Elle, Nova Beauty a transmis un mesaj în memoria tinerei: „Suntem fără cuvinte… Cerul a câștigat cel mai frumos înger. Suntem cu toții zdrobiți, ne gândim la toată familia ta chiar acum Elle, îți mulțumim pentru toate râsetele și fericirea pe care le-ai adus în viața noastră, odihnește-te în paradis acum. Multă dragoste din partea echipei tale de la Nova”, au transmis colegii de muncă.

Martorii au încercat să îi acorde primul ajutor

Pe rețelele de socializare, un părinte a povestit cum fiica lor, care se afla în acel bar în seara tragediei, i-a oferit Ellei primul ajutor până la sosirea ambulanţei.

„Fiica mea a fost acolo, ea și prietenii ei au ajuns acasă în siguranță, dar sunt foarte tulburați. A fost ținută chiar lângă fata care a fost ucisă. Atât de înfricoşător”, a spus un alt părinte.