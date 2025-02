O tânără de 30 de ani și-a lăsat bebelușul cu soacra ei. A spionat-o și nu i-a venit să creadă ce a văzut

O tânără mamă a trecut printr-o experiență care a lăsat-o fără cuvinte după ce și-a lăsat copilul în grija soacrei. Deși nu avea o relație apropiată cu mama soțului ei, a decis să-i acorde o șansă și să îi permită să petreacă timp cu nepotul ei. Însă, când a urmărit imaginile surprinse de camerele de supraveghere din casă, a descoperit ceva care a lăsat-o fără cuvinte.

Femeia și-a împărtășit povestea online, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au fost de partea ei, condamnând comportamentul lipsit de empatie al soacrei.

Deși știa că relația cu soacra sa nu era una foarte bună, mama a decis să îi lase băiețelul de un an și două luni în grijă pentru câteva ore, scrie themirror.com. Încă de la început, avusese rețineri, mai ales că femeia obișnuia să ia decizii pe cont propriu, fără să respecte dorințele părinților. Cu toate acestea, spera că lucrurile vor decurge normal.

După câteva ore, soacra i-a trimis un mesaj liniștitor, spunându-i că cel mic a adormit rapid, fără să plângă. Totuși, mama a avut un sentiment ciudat, așa că a decis să verifice înregistrările camerelor de supraveghere din casă. Ceea ce a descoperit a șocat-o complet.

Nu doar că băiețelul a plâns mult și a cerut-o pe mama lui, dar soacra nici măcar nu a încercat să-l consoleze. Mai mult decât atât, femeia a râs de întreaga situație și chiar a discutat cu cumnata tinerei despre cum l-a forțat pe copil să facă primii pași, astfel încât părinții să rateze acel moment special.

Indignată, femeia a povestit experiența sa, explicând în detaliu ce a văzut în filmări:

„Mama soacră nu m-a plăcut niciodată, ea a adorat-o pe fosta iubită a soțului meu. După ce am devenit părinți, mereu am încercat să o includem în viața noastră, să îi trimitem mereu poze cu copilul, însă uneori are tendința să facă doar ce crede ea că trebuie. Pe la spate, i-a dat nepoatei sale carne, deși fiica sa i-a zis că nu e de acord cu asta. Am trecut cu vederea.

Într-o zi, eu și soțul am decis să lăsăm fiul de un an și două luni cu ea. I-am explicat că trecem printr-o perioadă de schimbări multe, că trebuie să mă întorc la muncă și că preferăm să îi mențină copilului rutina de somn, ca să nu îl agite mai mult despărțirea de mine. A acceptat. Eu și soțul avem camere de supraveghere în toată casa.

Mai târziu, soacra îmi dă mesaj că a pus copilul la somn, că nu a plâns deloc și că a adormit în opt minute. Îmi cunosc fiul, așa că am simțit imediat că e ceva în neregulă. Am ajuns acasă, am spionat-o prin intermediul filmărilor și am descoperit că soacra m-a mințit. Copilul a plâns mult, a strigat după mine și a durat mult să adoarmă.

Am auzit cum râdea de mine, dar și cum vorbea cu cumnata mea despre cum l-a forțat pe copil să meargă singur, ca să ratez eu primii lui pași și să fie amuzant pentru ele. Copilul meu plângea, dar nu i-a păsat deloc să îl consoleze. Tot ce făcea era să îl forțeze să îi zică bunica sau să meargă, ca să ratăm noi momentul special. I-am arătat soțului meu filmările și a fost furios, a decis să rupem legăturile cu ea. Oare exagerez eu?”, a fost mesajul transmis de femeie, potrivit sursei citate.