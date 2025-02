O româncă de 37 de ani s-a cuplat cu un italian însurat. Ce s-a întâmplat după ce a aflat nevasta soțului infidel

Povestea de dragoste cu năbădăi dintre o româncă și un italian a ajuns în atenția autorităților. În schimbul unor cadouri și a unor sume de bani, încă din 2018, femeia l-ar fi șantajat pe bărbat că va face publică relația dintre ei. Bărbatul înjurat s-a adresat autorităților, la mijloc fiind vorba despre acuzații grave de șantaj și amenințări.

Un italian, căsătorit și cu familie, a căzut în plasa unei românce. Aventura extraconjugală a bărbatului s-a derulat în orașul Olbia din Italia. Potrivit presei străine, femeia i-a fost amantă încă din 2018, ani în care a încercat să-l stoarcă de bani prin toate mijloacele posibile.

Românca din Italia, amanta unui bărbat însurat

În timpul relației lor, femeia a acceptat rolul de amantă al italianului, însă totul a fost pus la cale sub forma unei escrocherii. Românca i-a cerut bani și cadouri scumpe în schimbul tăcerii. Sub diferite pretexte, amenințări, dar și sub presiunea că soția lui va afla de aventura extraconjugală, soțul infidel a cedat în fața amantei sale. De-a lungu timpului, românca s-a ales cu mai multe sume de bani, bilete de avion, un televizor și diverse obiecte pentru locuința sa.

Pentru a nu face publice anumite fotografii, înregistrări și materiale video cu soțul infidel, românca i-a cerut acestuia 1.000 de euro, însă de-a lungul timpului au mai existat astfel de cereri. La un moment dat, amanta i-ar fi cerut 700 de euro pentru a nu face publică povestea lor de dragoste.

După ce cedat de mai multe ori, italianul însurat s-a decis să depună plângere la poliție. Cei doi sunt acum subiecții principali într-un dosar penal ce vizează fapte de șantaj. În apărarea sa, românca a declarat în fața procurorilor că italianul infidel ar fi încercat să întoarcă povestea în favoarea sa – după ce a fost descoperit de soția sa, inventând astfel acuzațiile de șantaj.

În cel mai recent termen de judecată, soția italianului a fost și ea audiată. Aceasta a mărturisit că a aflat de relația extraconjugală a soțului ei în urma unei discuții pe care a avut-o cu românca.