O tânără din Ucraina, refugiată la Târgoviște, a lansat o linie de tricouri personalizate pentru a-și croi un nou viitor

Războiul din Ucraina i-a împins să fugă, să caute soluții de supraviețuire și să o ia de la capăt. Este soarta sutelor de mii de ucraineni care au trecut granița pentru a-și salva viața. Au ajuns în România și aici au fost nevoiți să își croiască un nou drum.

Yaroslava Onyshchenko este refugiată acum la Târgoviște. Povestea ei este la fel de dureroasă ca a tuturor celor care au reușit să se salveze din calea atacurilor. Acum, creează tricouri personalizate pe care le promovează pe grupurile dedicate refugiaților, iar creațiile sale sunt foarte apreciate. Pe pagina sa de socializare, tânăra a ținut un mic jurnal. A povestit cum a fost nevoită să își facă bagajul și să plece din Ucraina, cum a ajuns la graniță și cum a fost primită în România.

Urcă în mașină și du-te nicăieri

“În prima zi am ales să rămân. Nici măcar în sat să nu poți să te duci. Trăiesc momentul. Amânând. Am ajutat cât de mult am putut. Au trecut zile și săptămâni. Și am făcut din nou o alegere. mijlocul acestor evenimente, decizia a fost luată extrem de dificilă. Îmi iau rămas bun și nu știu dacă te voi revedea. În lacrimi adun lucruri la minimum, pentru a da o îmbrățișare familiei. Urcă în mașină și du-te nicăieri”, așa a început aventura tinerei.

Ajunsă în România, Yaroslava Onyshchenko a primit o nouă șansă. A povestit tot ca într-un jurnal. A fost primită la graniță, dusă în centru de refugiați, a primit mâncare și provizii de la voluntari. Apoi a pornit cu trenul spre București, unde a ajuns într-un alt centru. Acum este găzduită de o dâmbovițeancă.

Mi-am revenit, merg mai departe

“România. Voi, oameni buni, sunteți pur și simplu wow! La graniță: pentru ucraineni există de toate! Mâncare, îmbrăcăminte, ceea ce este necesar. Mai întâi dusă la centrul de refugiați ca să nu stau la graniță, hrănită din nou. Apoi m-au dus personal la gară. Totul este civil, curat, prize funcționale. Trenul a fost oprit de voluntari. Toată lumea dă pachete cu mâncare, jucării, mâncare pentru câini. Pentru că avem 5 ore de mers cu mașina și puteam să ne fie foame în acest timp. Sunt în stare de șoc. București. Din nou hrănit, la gară, în timp ce așteptăm cazarea. Și am petrecut noaptea în centrul orașului. Un centru privat de reabilitare. Singură într-o cameră, în condiții confortabile. Cu siguranță nu la asta mă așteptam. Aproape am dormit și aproape mi-am revenit – merg mai departe!”, povestește tânăra în postarea de pe rețelele de socializare.

Găzduită de o târgovișteancă, Yara a realizat o colecție de tricouri hand-made, pe care a numit-o “Dragoni Mi-mi”. Tricourile sunt pictate manual și tânăra primește comenzile pe pagina de socializare. A creionat personaje imaginare pentru a personaliza fiecare produs.

“Sunt artist ucrainean. Vreau să vă prezint colecția mea de tricouri „Mi-mi Dragons”

”Puii de dragon lucrați manual, au fost desenați cu mare dragoste pentru copii. Dacă nu ați găsit un dragon potrivit, nu vă faceți griji, pur și simplu nu s-a născut și încă crește într-un ou.

Sunt sigură că dacă îmi spui culoarea și mărimea ta preferată de tricou, acesta se va naște foarte curând”, este mesajul cu care Yara își întâmpină acum micii clienți din România.