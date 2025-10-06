Acasă » Știri » O trupă românească s-a reunit la 22 de ani de la destrămare! „Ne aşteaptă multe concerte împreună”

O trupă românească s-a reunit la 22 de ani de la destrămare! „Ne aşteaptă multe concerte împreună”

De: Denisa Iordache 06/10/2025 | 17:12
O trupă românească s-a reunit la 22 de ani de la destrămare! „Ne aşteaptă multe concerte împreună”
Sursă: Pixabay

Veste importantă pentru fanii trupei Angels! Raluca și Monica, membrele uneia dintre cele mai iubite formații din anii 2000, se reunesc după mulți ani de când s-au retras din lumina reflectoarelor. Iată ce au spus!

Raluca Blejușcă este mamă a cinci copii, dar vrea să marcheze o întoarcere senzațională. Artista va susține un recital alături de fosta ei parteneră de scenă, alături de care a făcut senzație în anii 2000, Monica.

Trupa Angels s-a reunit la 22 de ani de la destrămare

Raluca a anunțat revenirea Trupei Angels, după mai bine de două decenii de la desființare, pe data de 10 octombrie la Berăria H. Mai mult, ea a mărturisit și cine a fost cel care le-a descoperit și dat numele în urmă cu mulți ani, Costi Ioniță.

„Trupa Angels revine, dupa 22 de ani de la desființare, pe scena de la Berăria H, București, pe 10 octombrie. Concertul va începe în forță cu hiturile iubite ale trupei Angels. Apoi, voi continua eu, cu un recital solo, acompaniată de trupa Kony Band, plus backing vocals, voi avea 2 fete super talentate.

Vom încheia cu toții pe scenă cu unul dintre hiturile trupei Angels. Va fi o seară plină de nostalgie, de bucurie, de emoția regăsirii, a mea cu Monica și a noastră cu publicul. Trupa Angels nu se reface, neapărat, pentru că avem fiecare proiecte separat, însă vor mai exista concerte și în țară de acest fel, stil „Nostalgia”, unde vom apărea împreună. Urmează de altfel și o serie de emisiuni, unde ne veți vedea împreună și nu numai. Trupa Angels a fost înființată de Costi Ioniță. Mama acestuia ne alinta tot timpul „îngerașele” și practic dumneaei a dat numele trupei Angels”, a spus Raluca pentru click.ro.

Sursă: Arhivă Cancan

De asemenea, Raluca a mărturisit motivul pentru care trupa Angels s-a destrămat în urmă cu 22 de ani. Se pare că totul a pornit de la faptul că ea își dorea o carieră solo, iar despărțirea de Monica a fost una dureroasă.

Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Trupa Angels s-a lansat în anul 2000 și a durat până aproape de anul 2003. În 2003, trupa s-a desființat din dorința mea și a casei de producție de a continua cu o carieră solo. Monica a știut practic, de când ne-am întâlnit, că eu îmi doream carieră solo și știa că la un moment dat lucrurile vor ajunge în acest punct. Nu ne-a fost ușoară nici nouă despărțirea pentru că noi am ținut una la cealaltă ca niște surori, ne-am înțeles mereu extrem de bine, ne-am iubit si ne-am respectat reciproc”, a mai spus Raluca.

CITEȘTE ȘI:

O mai ții minte pe Raluca de la Angels?! A renunțat la muzică, s-a căsătorit, are 5 copii, iar acum… Revine în forță după 18 ani: ”Se pretează!”

Cum mai arată acum fetele din Formația Angels. Raluca și Monica sunt de nerecunoscut. FOTO

Tags:
Iți recomandăm
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Știri
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ei: „Locuia în Germania”
Știri
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului…
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
Mediafax
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de...
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere
Gandul.ro
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Mediafax
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Click.ro
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi 24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
Digi24
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
kanald.ro
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
observatornews.ro
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă!...
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Olga Barcari, cu nervii la limită. Ce a înfuriat-o pe partenera lui Karmen Minune
evz.ro
Olga Barcari, cu nervii la limită. Ce a înfuriat-o pe partenera lui Karmen Minune
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum
Gandul.ro
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB
Fanatik.ro
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi...
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi Becali”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ...
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ei: „Locuia în Germania”
Mitică Dragomir o ia pe urmele lui Gigi Becali! Ce vrea să facă pentru niște copii defavorizați: ...
Mitică Dragomir o ia pe urmele lui Gigi Becali! Ce vrea să facă pentru niște copii defavorizați: „Legal”
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: „Rămâneți în locuințe”
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: „Rămâneți în locuințe”
Câți bani economisește un român din Elveţia care are un salariu de 6.000 de euro. Suma e o mică ...
Câți bani economisește un român din Elveţia care are un salariu de 6.000 de euro. Suma e o mică avere!
Ce se întâmplă chiar acum în stațiunea de 50 de milioane de euro a lui Selly! ”Este felul nostru ...
Ce se întâmplă chiar acum în stațiunea de 50 de milioane de euro a lui Selly! ”Este felul nostru de…” Ultimele detalii despre proiectul fabulos!
Vezi toate știrile
×