O trupă românească s-a reunit la 22 de ani de la destrămare! „Ne aşteaptă multe concerte împreună”

Veste importantă pentru fanii trupei Angels! Raluca și Monica, membrele uneia dintre cele mai iubite formații din anii 2000, se reunesc după mulți ani de când s-au retras din lumina reflectoarelor. Iată ce au spus!

Raluca Blejușcă este mamă a cinci copii, dar vrea să marcheze o întoarcere senzațională. Artista va susține un recital alături de fosta ei parteneră de scenă, alături de care a făcut senzație în anii 2000, Monica.

Trupa Angels s-a reunit la 22 de ani de la destrămare

Raluca a anunțat revenirea Trupei Angels, după mai bine de două decenii de la desființare, pe data de 10 octombrie la Berăria H. Mai mult, ea a mărturisit și cine a fost cel care le-a descoperit și dat numele în urmă cu mulți ani, Costi Ioniță.

„Trupa Angels revine, dupa 22 de ani de la desființare, pe scena de la Berăria H, București, pe 10 octombrie. Concertul va începe în forță cu hiturile iubite ale trupei Angels. Apoi, voi continua eu, cu un recital solo, acompaniată de trupa Kony Band, plus backing vocals, voi avea 2 fete super talentate. Vom încheia cu toții pe scenă cu unul dintre hiturile trupei Angels. Va fi o seară plină de nostalgie, de bucurie, de emoția regăsirii, a mea cu Monica și a noastră cu publicul. Trupa Angels nu se reface, neapărat, pentru că avem fiecare proiecte separat, însă vor mai exista concerte și în țară de acest fel, stil „Nostalgia”, unde vom apărea împreună. Urmează de altfel și o serie de emisiuni, unde ne veți vedea împreună și nu numai. Trupa Angels a fost înființată de Costi Ioniță. Mama acestuia ne alinta tot timpul „îngerașele” și practic dumneaei a dat numele trupei Angels”, a spus Raluca pentru click.ro.

De asemenea, Raluca a mărturisit motivul pentru care trupa Angels s-a destrămat în urmă cu 22 de ani. Se pare că totul a pornit de la faptul că ea își dorea o carieră solo, iar despărțirea de Monica a fost una dureroasă.

„Trupa Angels s-a lansat în anul 2000 și a durat până aproape de anul 2003. În 2003, trupa s-a desființat din dorința mea și a casei de producție de a continua cu o carieră solo. Monica a știut practic, de când ne-am întâlnit, că eu îmi doream carieră solo și știa că la un moment dat lucrurile vor ajunge în acest punct. Nu ne-a fost ușoară nici nouă despărțirea pentru că noi am ținut una la cealaltă ca niște surori, ne-am înțeles mereu extrem de bine, ne-am iubit si ne-am respectat reciproc”, a mai spus Raluca.

CITEȘTE ȘI:

O mai ții minte pe Raluca de la Angels?! A renunțat la muzică, s-a căsătorit, are 5 copii, iar acum… Revine în forță după 18 ani: ”Se pretează!”

Cum mai arată acum fetele din Formația Angels. Raluca și Monica sunt de nerecunoscut. FOTO