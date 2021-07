O vară plină pentru Raoul! Artistul le pregăteşte fanilor o surpriză uriaşă

Sezonul de vară pare a fi prolific pentru Raoul care bifează atăt prezențe în spectacolele de pe litoral dar și ca prezentator tv într-o producție estivală a postului Etno Tv. MAAARE MATINAL va fi emisiunea prezentată de Raoul alături de talentata interpreta din Banat, Anca Panțîru de la începutul lunii August!

Deasemenea Raoul este cap de afiș intr-un spectacol mare, în aer liber , organizat de Teatrul de Revistă Constantin Tănase , bineînțeles alături de o distribuție de excepție, artiștii prestigiosului teatru. Evenimentul va avea loc duminică pe 8 August de la ora 20.00 la Teatrul de Vară din Parcul Herăstrău și pentru care biletele s-au pus în vânzare la casele de bilete de pe Calea Victoriei 33, la locația evenimentului sau online pe site-ul www.teatrultanase.ro

„Cariera mea artistica a început de foarte de jos…”

În cadrul unui interviu mai vechi, artistul şi-a deschis sufletul în faţa fanilor săi şi a vorbit despre începuturile sale în lumea muzicii.

Raoul susține faptul că în familia sa nu totul a fost roz, ba mai mult a fost nevoit să muncească cu ziua pentru a-și ajuta rudele pe plan financiar. Cântăreţul a povestit totodată fără ruşine că a muncit chiar şi pe câmp pentru a face rost de bani.

„Cariera mea artistica a început de foarte de jos, n-am spus-o niciodată dar eu am muncit atunci când familia mea avea nevoie. A trebuit să muncesc chiar și la sere, în Turda, la munca câmpului, exact cum muncesc țăranii. Asta că să-mi ajut familia, să putem trece de momentele grele. Cu toate că am lucrat la televiziune, în Turda, de la 14 ani, dimineața mergeam la munca câmpului și seara la televiziune. Eu am muncit, am muncit și am muncit, și vreau să înțeleagă lumea că a fi artist nu înseamnă doar să iei microfonul și să cânți pe scenă, să te îmbraci frumos și să urci într-o mașină de lux și o casa mare”, a mărturisit Raoul, în emisiunea Folclorul sub lupă, scrie starpopular.ro.