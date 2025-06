Oamenii din fotbal reacționează după moartea copilului lui Ganea! ,,Nu a fost vina lui”

Vestea teribilă a morții copilului lui Ionel Ganea a produs multă durere și printre oamenii de fotbal care au fost apropiați într-o formă sau alta de fostul atacant al echipei naționale a României. Multora nu le-a venit să creadă și și-au găsit cu greu cuvintele în urma unei asemenea tragedii.

Jean Vlădoiu a rămas aproape mut la auzul veștii tragice și a dezvăluit exclusiv pentru Cancan ce a vorbit cu Ionel Ganea înaintea acestei nenorociri. ,,Îmi pare rău, Dumnezeu să îl odihnească. Știu că el (n.r.- Ionel Ganea) nu s-a mișcat acolo de la spital. Am mai vorbit cu el după accidentul pe care l-a avut, era cu copilul la spital. Am vorbit de vreo două ori cu el. Condoleanțe! Of, Dumnezeule. Este o mare tragedie, nu există durere mai mare decât să-ți pierzi copilul. Ionel ținea foarte mult la el. Eu am fost la lansarea de carte a lui Hagi la București (n.r.- lansarea de la ASE din 26 martie). Copilașul alerga când Gică Hagi vorbea, când domnul Lucescu a ținut un discurs și tot așa. Copilul alerga pe lângă ei, se simțea bine, Ionel a venit cu copilul acolo, erau nedespărțiți. Durerea e imensă, fir-ar să fie”, a spus Jean Vlădoiu, fostul coleg al lui Ionel Ganea de la echipa națională.

Fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, nu a mai fost așa de volubil ca de obicei când a aflat ce s-a întâmplat. ,,Doamne, Dumnezeule, Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe părinților. Nu a vrut el (n.r.- Ionel Ganea) să facă rău copilului. Asta este. A fost o perioadă mai bine copilul, da…Nici nu comenta cu mine lucurile astea, te rog”, a spus Dumitru Dragomir.

Pe Ioan Andone, vestea tragică la prins tocmai pe stadion când urmărea un meci de fotbal. Nici lui nu i-a venit să creadă! ,,Dumnezeu să-l odihnească! Cum, a murit ăsta mic al lui Ionel? L-am cunoscut, l-a adus > când a prezentat Hagi cartea la ASE. Atunci l-am văzut și mi l-a prezentat. Dumnezeule, ce ghinion poate să aibă ăsta?! Știam că e internat, că l-au dus de urgență, măi, dar ce ghinion are… Cred că e distrus (n.r.- Ionel Ganea). Incredibil”, a vorbit și Ioan Andone după moartea lui Alexandru.

O reacție, mai scurtă este adevărat, a venit și din partea fostului căpitan al echipei naționale, Gică Popescu. ,,Doamne ferește! Nu pot să cred… Nu pot comenta așa ceva”, au fost cuvintele președintelui Farului Constanța.

Băiețelul în vârstă de doi ani al lui Ionel Ganea, Alexandru, a murit după ce se afla într-o stare gravă de aproape o lună, după accidentul auto din 9 mai. La începutul lunii trecute, Ionel Ganea a fost protagonistul unui grav accident rutier. Fiul acestuia, aflat pe scaunul din dreapta, fără a fi asigurat corespunzător, a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu leziuni multiple. Copilul fost operat de urgență, iar apoi a continuat să fie în stare gravă, în comă indusă.