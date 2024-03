Oana Ciocan, făcută praf la Survivor din cauza lui Jador: „Omul în care ei au dat…”

În ediția de marți, 12 martie 2024, de la Survivor All Stars, Oana Ciocan a primit câteva sfaturi – necerute- despre viața sa personală, implicit despre relația de iubire pe care o are cu Jador. Cu doar câteva zile în urmă, „Războinica” a fost cerută de soție de către manelist, iar vestea a provocat o serie de reacții din partea concurenților.

Oana Ciocan s-a alătura echipei ”Războinicilor” imediat după ce Jador a fost eliminat de la Survivor All Stars 2024 – vezi AICI motivul descalificării. Așa cum, cel mai probabil era de anticipat, iubita manelistului a avut de-a face cu prejudecățile colegilor din tabăra adversă. În cadrul testimonialelor de pe insula dominicană, Oana a mărturisit că s-a simțit deranjată de afirmațiile colegei sale.

Oana Ciocan, iubita lui Jador, avertizată de ”Faimoși”

Dialogul dintre Oana Ciocan și Ștefania Stănilă a avut loc în timpul probei pentru recompensă. ”Faimoasa” s-a simțit datoare să-i dea de înțeles adversarei sale că relația ei cu Jador nu este una de viitor și nici nu este văzută prea bine de cei din jur. Înfuriată de avertizările primite, Oana Ciocan a încercat să nu judece atitudinea colegei sale și chiar a ajuns la concluzia că intenția Ștefaniei nu a fost una rea.

„Eram pe traseu, mergeam să susțin un coleg sau o colegă. Lângă noi erau și TJ, Duli și Ștefi de la Faimoși. La un moment dat, Ștefi s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă sunt bine și ea mi-a spus ceva de genul că să am grijă, pentru că ei mă plac pe mine și consideră că sunt un om bun și să am grijă de viitorul meu. Ștefania este o fată bună, cel puțin, impresia asta o am eu despre ea.

Intenția ei nu a fost una rea. Eu cred că, pur și simplu, ea, văzându-mă pe mine din exterior, are o părere despre mine cum și eu am despre ea. Eu știu cel mai bine ce am acasă”, a spus Oana Ciocan la Survivor.

De asemenea, Oana Ciocan a mărturisit că nimeni nu are dreptul să-și dea cu părerea despre viața ei personală, cu atât mai mult despre relația de iubire pe care o are cu Jador.

„Omul despre care ei au o părere și omul în care ei au dat toți este jumătatea mea. Este omul cu care eu o să trăiesc o viață. Pentru ei, poate să fie cel mai groaznic om, oricum vor ei. Omul ăla, pentru mine, nu are defecte. Nu este viața lor. Eu îl știu cel mai bine. N-ai cum să vii tu la mine și să-mi spui «Trebuie să ai grijă, că e viitorul tău!». E viitorul meu, eu aleg. Nu sunteți familia mea, nu aveți cum să vă băgați în relația mea”, a completat Oana Ciocan.

Jador și Oana Ciocan s-au cunoscut la Survivor 2022

Relația de iubire dintre Jador și Oana Ciocan s-a înfiripat în anul 2022, în timpul vizitei medicale pe care au făcut-o înainte de plecarea la Survivor. În prezent, cei doi s-au mutat împreună și au de gând să se căsătorească.

”A trebuit să fac această vizită medicală alături de o parte din Războinici. Când am ajuns acolo eram nedormit de 10 zile și era Oana acolo, în fața mea. Eu am crezut că e o asistentă sau ceva. Și am aflat ulterior că ea a fost la Survivor. Am intrat acolo cu Războinicii, am făcut glume, că ea părea super îndrăgostită. Și i-am zis, ‘Treci!’. A doua zi s-a mutat cu mine.

Am și poză de la prima întâlnire. Eu știam că ea va fi cu mine. Am avut și eșecuri în iubire. Au mai fost fete de care am fost îndrăgostit. Oana este o fată super. Eu, jăvrelul de om, nu merit o așa fată bună. Eu chiar am o părere proastă despre mine uneori”, a povestit Jador despre relația cu Oana Ciocan.

