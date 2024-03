Ce a făcut Cătălin Moroșanu cu banii de la Survivor România: „Este prea bombă”

Cătălin Moroșanu (39 de ani) a fost eliminat de la Survivor All Stars în ediția din 29 februarie 2024. Sportivul a rezistat timp de șapte săptămâni în competiția din Republica Dominicană. De altfel, recent, a apărut pe internet noua achiziție făcută de fostul concurent din echipa Faimoșilor, după ce a părăsit show-ul de la Pro TV. Iată ce a făcut Moroșanu cu banii câștigați în concurs!

Cătălin Moroșanu a ieșit din competiția Survivor All Stars în ediția care a rulat pe 29 februarie 2024. S-a duelat cu adversarul său, Cătălin Zmărăndescu, iar în urma jocului, fostul luptător K1 a fost eliminat. A rezistat în competiția din Republica Dominicană timp de șapte săptămâni.

Pentru perioada petrecută în junglă, sportivul a fost remunerat cu 5.000 de euro pentru fiecare săptămână. La un calcul simplu, pentru cele șapte săptămâni ar urma să primească 35.000 de euro. Totuși, din banii respectivi vor fi scăzute anumite taxe. După ce a părăsit competiția de la Pro TV și a revenit în România, fostul luptător a avut planuri mari. Printre acestea se numără achiziționarea unui nou autoturism.

Cătălin Moroșanu și-a achiziționat o nouă mașină, aspect observat chiar pe YouTube. Pe pagina Dynamite Fighting Show (DFS), apare un videoclip în care sportivul le arată bucuros noua achiziție pe care a făcut-o. Pentru că l-a atras modelul, fostul concurent de la Survivor All Stars și-a cumpărat o mașină marca SsangYong Torres.

„Mi-am cumpărat o mașină nouă-nouță. Ca să vedeți cum este viața. Energiile se atrag. Eu locuiesc în Chiajna și tot timpul, când merg în Chiajna, trec pe Bulevardul Iuliu Maniu. Iar pe bulevard e dealerul SsangYong și am zis să trec și eu o dată să văd ce mașini au. Și ce-am făcut? Am stat cât am stat și am zis că nu se poate. Este prea bombă mașina. Așa că mi-am luat un SsangYong Torres, modelul nou. O să vă placă maxim”, a spus Cătălin Moroșanu.