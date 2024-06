Oana Cojocaru a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Irinel Columbeanu. Între ei e o diferență de vârstă de 40 de ani. „Era ...”

Oana Cojocaru rupe tăcerea și spune adevăratul despre despărțirea din 2021 de Irinel Columbeanu. Se pare că tânăra încă ține legătura cu fostul milionar din Izvorani. Relația lor a fost una foarte controversată, mai ales că între cei doi există o diferență de vârstă de 40 de ani.

Între 2018 și 2021, Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru au trăit o frumoasă poveste de iubire în ciuda diferenței uriașe de vârstă dintre ei. Atunci când au început să iasă împreună fostul milionar avea 61 de ani, iar ea doar 21. După trei ani de când au ales să meargă pe drumuri separate, tânăra rupe tăcerea și spune adevărul despre relația pe care a avut-o cu fostul milionar din Izvorani.

„Cred că a fost o relație asumată din punctul meu de vedere. (…) În momentul acela nu era complicat deloc, dacă stau să mă uit în retrospectivă, da, nu e o chestie atât de normală să zic așa.(…)

El s-a comportat cu mine foarte frumos niciodată nu am avut vreo discuție sau vreo ceartă a fost totul foarte frumos. Noi stăteam în vila aceea și apoi din cauză că eram foarte departe și eu aveam și facultate am decis să ne mutăm în București. Inițial am venit la Piața Victoriei, in blocul unde Irinel avea birourile”, a dezvăluit Oana Cojocaru, la Antena Stars.

Oana Cojocaru îi este alături lui Irinel Columbeanu, de când acesta a ajuns să locuiască la azil

Mai mult, șatena a abordat și subiectul despărțirii din 2021.

„Ne-am separat pentru că e clar că la un moment dat eu îmi doream altceva. Simțeam că vreau altfel de relație. La momentul acela relația nu era complicată, după trei ani am început să mă gândesc mai mult la viitor, la mai multe chestii. Nu mai suntem împreună, dar ținem încă legătura, suntem apropiați, doar că nu mai e la fel”, a mai spus tânăra.

De asemenea, referitor la situația lui Irinel Columbeanu, care acum a ajuns să locuiască la azil, Oana Cojocaru a mărturisit că îi e alături, doar că de data aceasta din postura de simplă prietenă.

„Eu am fost de trei ori la el și o să mai merg. (…) Când eu îl vizitezi sau la telefon pentru că noi mai vorbim și la telefon este foarte optimist eu așa îl știu dintotdeauna. E optimist că va fi bine”, a spus Oana Cojocaru.

