Oana Grigoriu a fost găsită fără suflare în propria ei locuință din Iași! Tânăra a murit la vârsta de 30 de ani. Familia face acuzații grave! Apropiații aruncă vina pe locul de muncă! Vă prezentăm cele mai noi informații!

UPDATE: DREPTUL LA REPLICĂ al companiei Printco SRL

„În vederea unei informări corecte și transparente a opiniei publice, avand în vedere că, în ediția online a publicației cancan.ro din data de 14.05.2025, a fost publicat articolul intitulat „Oana Grigoriu a fost găsită moartă în locuința ei din Iași, la doar 30 de ani. Familia tinerei face acuzații GRAVE: „Colegele ei ne-au spus cât suferea”, dorim să transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și să ne e xprimăm regretul profund pentru pierderea colegei noastre, Oana Grigoriu. Oana a fost angajata companiei noastre timp de peste 7 ani, perioadă în care a fost o prezență apreciată. Întreaga echipă Printco resimte această pierdere și o păstrează cu respect în memorie. Î n continuare, dorim să facem următoarele precizări:

Subliniem faptul că libertatea de informare a presei nu reprezintă un drept nelimitat, ci, dimpotrivă, presupune responsabilitate. Întelegem rolul presei ‘într-o societate democratică, dar maniera în care au fost relatate aspectele ‘în legatură cu cauza decesului este una flagrant neconcordantă cu realitatea, pervertindu-se tocmai rolul anterior amintit.

Atât titlul articolului, cât și informațiile prezentate în cuprinsul acestuia sunt neadevarate, nedocumentate, tendențioase și profund prejudiciabile.

În cadrul articolului publicat se afirmă că angajata ,,a decedat în urma unui infarct” și că necropsia ar fi indicat ,,o inimă marită și toate cele 4 valve strangulate. De la supărare s-a ajuns aici”, sugerandu-se în mod eronat și prejudiciabil pentru subscrisa că decesul ar fi fost cauzat din cauza condițiilor de la locul de muncă.

Certificatul medical oficial indică o succesiune de cauze medicale fără nicio legătură cu mediul de lucru – afecțiuni cardiace severe, agravate de o răceală netratată la timp (Insuficiență cardiorespiratorie acută, cauzată de pericardită fibrinoasă, apărută în contextul unei răceli severe și al unor afecțiuni preexistente (cardiomiopatie hipertrofică și ateroscleroză coronariană).

În plus, Oana anunțase compania că nu se simte bine și că nu poate veni la serviciu, cu câteva zile înainte de deces, perioadă în care a fost încurajată în mod repetat de conducerea companiei să meargă la medic, lucru pe care l-a și făcut, așadar, decesul nu are nicio legătură cauzală cu activitatea profesională.

Un element esențial care confirmă lipsa oricărei legături între decesul colegei noastre și activitatea profesională este declarația medicului de familie, dr. Răzvan Aroșoaiei, preluată dintr-un articol ulterior publicat chiar de BZI, în care redacția a revenit asupra materialului inițial ce conținea acuzațiile nefondate ale familiei:

„Ea a fo st, într-adevăr, la consultație în data de 6 mai 2025. Nu era în evidență cu p robleme cardiace ș i nici nu a acuzat dureri p recordiale. A s p us doar că a tras un aer rece în p ie p t, că o dor plămânii ș i nu are aer. Am dia g nosticat o p neumonie ș i i-am dat un tratament bronhodilatator ș i antibiotic. Nu am considerat că este un caz de ur g e nță cardiolo g ică. Pneumonia doar i-a a g ravat p roblemele cardiace pr eexistente, despre care nu știam. Ce avea ea la plămâni nu putea, izolat, să-i pună viața în pericol. Îmi p are rău , e o tra g edie. „

Această declarație confirmă că nici medicul, nici pacienta nu aveau indicii sau suspiciuni privind o afecțiune gravă a inimii, ceea ce face cu atât mai nejustificată încercarea de a corela decesul cu un presupus stres profesional.

Respingem ferm afirmațiile tendențioase publicate fără verificare și fără solicitarea unui drept la replică, care afectează reputația companiei și a colegilor noștri. În acest sens, dorim să facem următoarele precizări:

Este fals că Oana ar fi muncit ,,non-stop”. Nu a efectuat nicio oră suplimentară în 2025, iar în 2024 a efectuat un total de 21 de ore suplimentare, toate plătite conform legii. Aceste aspecte sunt ușor verificabile, întrucât în compania noastră există sistem de pontaj electronic, iar orele suplimentare sunt întotdeauna pontate și plătite conform Codului Muncii.

Relațiile de muncă pe termen lung, precum cea cu Oana Grigoriu, reflectă seriozitatea și respectul cu care ne raportăm la angajați. Programul de lucru al Oanei Grigoriu era de 8 ore/zi în 3 schimburi, ea rareori efectuând ore suplimentare.

Este fals că nu ar fi fost plătită, întruât ultimul salariu a fost înmânat soțului Oanei Grigoriu, integral, sub semnătură.

Este fals că soțul Oanei Grigoriu ar fi fost concediat pentru că ar fi reclamat societatea Printco SRL. Contractul de muncă al soțului Oanei Grigoriu a încetat în perioada de probă, în acord cu prevederile legale.

Este fals că salariul Oanei Grigoriu era sub 3.000 lei sau că avea salariul minim pe economie. Precizăm că salariul Oanei Grigoriu era superior acestei sume menționate eronat și arbitrar, cu bonusuri și sporuri de vechime.

Este fals că nu i se acordau zile libere, întrucât Oana Grigoriu a beneficiat de zilele libere și-a efectuat toate zilele de concediu anual.

Dorim să subliniem că programul Printco SRL nu este de 12 ore/zi și că respectăm în totalitate zilele libere și sărbătorile legale. De asemenea, în săptămâna premergătoare decesului, Oana Grigoriu a beneficiat de zi liberă legală pe data de 1 Mai.

În ceea ce privește fotografiile cu spații insalubre publicate în cadrul articolului, precizăm că acestea nu aparțin companiei noastre și au fost publicate fără o minimă verificare. Fotografiile nu reflectă realitatea mediului de lucru, aflat sub certificare internațională (BRCGS, ISO 45001).

Facem mențiunea că activitatea noastră se desfășoară în condiții riguroase de control al prafului, umidității, temperaturii și igienei, în contextul în care aceste rigori sunt impuse și de clienții pe care îi deservim – producători din industria alimentară și farmaceutică.

Toate spațiile sunt conforme cu normele prevăzute de legislația muncii și standardele de certificare internațională, fiind auditate anual de organisme independente, politica Printco SRL fiind dintotdeauna aceea de a aplica riguros toate măsurile care se impun conform normativelor aplicabile specificului activității desfășurate, având toate procedurile, autorizațiile și licențele la zi, avizate și verificate.

În ceea ce privește cauza decesului, precizăm că nu există nicio legatură între activitatea profesională și decesul angajatei. Cauza medicală a fost una gravă și complet independentă de mediul de lucru: o răceală severă, urmată de complicații morbide. Oana se afla acasă, anunțând cu câteva zile înainte că nu se simte bine și că nu poate veni la serviciu. A fost încurajată în repetate rânduri de directoarea de producție să se adreseze unui medic, lucru pe care l-a făcut, însă, din păcate, prea târziu.

Menționăm că, la data de 29.07.2024, Oana Grigoriu fusese evaluată de medicina muncii ca aptă pentru muncă, inclusiv pentru ture de noapte, conform fișei de aptitudine eliberate în mod legal.

Ca o dovadă suplimentară a bunei-credințe, precum și a faptului că activitatea Printco SRL se desfășoară în deplină concordanță cu toate normativele în vigoare aplicabile, vă asigurăm că vom pune la dispoziția autorităților orice informație necesară.

Oana Grigoriu, găsită moartă în locuința ei din Iași

Durere fără margini pentru o familie din Iași, după moartea neașteptată a Oanei Diana Grigoriu, o tânără de doar 30 de ani. A fost găsită fără suflare în baia casei sale din Lunca Cetățuii, pe data de 7 mai, iar rezultatele medico-legale au indicat un infarct ca fiind cauza decesului. Apropiații sunt convinși că în spatele acestei tragedii se află un alt vinovat: stresul cronic acumulat la locul de muncă.

Tânăra lucra de ani buni la o tipografie din Iași și, potrivit rudelor, viața ei gravita în jurul muncii. Oana era căsătorită și ducea, la prima vedere, o viață normală.

„Fata mea câștiga minimum pe economie. Lucra în curent, ați văzut ce condiții erau. Făcea ore suplimentare, neplătite, o chema de acasă. (…) Fiica mea a muncit 9 ani acolo, zi de zi, se trezea la 4 jumătate, muncea mai mult de 12 ore. (…) Într-o lună-două au supărat-o foarte mult. Soțul ei are rezultatul necropsiei și scrie acolo că e vorba de suprasolicitarea inimii, o avea mărită, toate cele 4 valve ale inimii erau strangulate. De la supărare s-a ajuns aici. Doamna aceea a făcut-o în toate felurile, a scos-o afară din birou. Stresul ăsta s-a acumulat în timp. A muncit non-stop și și-au bătut joc de ea. Nu i-au dat nici ultimul salariu. Nu ajungea nici la 3.000 de lei salariu, acum au zis că îi dau 3.000 de lei, dar ce să mai facem cu ei? (…) Nu avea nicio zi liberă, pe 31 decembrie a lucrat până la ora 20:00, a lucrat și de Înviere, până la ora 14:00”, a explicat mama Oanei, conform bzi.ro.

Reacția administratorului tipografiei

Administratorul tipografiei, Dimitrie Botezatu, susține că Oana lucra într-un program de 8 ore pe zi, în schimburi, și că toate orele suplimentare erau înregistrate și plătite conform legislației în vigoare. Potrivit acestuia, tânăra nu ar fi lucrat deloc peste program în anul 2025, iar în 2024 ar fi acumulat doar 21 de ore suplimentare în total.

„Referitor la programul de lucru, dorim să subliniem că nu se lucrează 12 ore/zi și că respectăm în totalitate zilele libere și sărbătorile legale – în săptămâna premergătoare decesului, angajata beneficiind de zi liberă legală pe 1 Mai. Orele suplimentare sunt întotdeauna pontate și plătite conform Codului Muncii, aspect verificabil în documentele interne. Relațiile de muncă pe termen lung, precum cea cu Oana Grigoriu, reflectă seriozitatea și respectul cu care ne raportăm la angajați. Programul de lucru al Oanei Grigoriu era de 8 ore/zi, în 3 schimburi; ea, rareori, efectuând ore suplimentare. Spre exemplu, Oana nu a efectuat nicio oră suplimentară în anul 2025, iar pe tot parcursul anului precedent a efectuat 21 de ore suplimentare. În ceea ce privește cauza decesului, precizăm că nu există nicio legătură între activitatea profesională și decesul angajatei”, a transmis Dimitrie Botezatu, administratorul tipografiei.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că în comunicat, compania mai precizează că Oana ar fi beneficiat de ziua liberă legală de 1 Mai și că toate normele de muncă sunt respectate.

„Cauza medicală a fost una gravă și complet independentă de mediul de lucru: o răceală severă, urmată de complicații morbide. Oana se afla acasă, anunțând cu câteva zile înainte că nu se simte bine și că nu poate veni la serviciu. A fost încurajată, în repetate rânduri, de directoarea de producție să se adreseze unui medic, lucru pe care l-a făcut. Însă, din păcate, prea târziu. Menționăm că, la data de 29.07.2024, Oana Grigoriu fusese evaluată de Medicina muncii ca aptă pentru muncă, inclusiv pentru ture de noapte, conform fișei de aptitudine eliberate în mod legal”, a adăugat acesta.

