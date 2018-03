Oana Lis, înjurată după ce a spus că vinde lucrurile familiei: ”Da, nu am rușine!”

După ce a afirmat public faptul că va vinde lucrurile familiei, soția fostului edi al Capitalei, Viorel Lis, a fost asaltată cu zeci de mesaje triviale din partea prietenilor din mediul virtual.(CITEȘTE ȘI: OANA LIS S-A POZAT ÎN COSTUM DE BAIE, LA 90 DE KILOGRAME!)

În urmă cu puțin timp, Oana Lis a decis să publice pe contul ei de pe o rețea de socializare un mesaj destul de dur pentru toți cei care au criticat acțiunile ei din ultima perioadă. Soția lui Viorel Lis a răspuns ferm oamenilor care au jignit-o pentru că a spus că vinde lucrurile familiei.(NU RATA, AICI: OANA LIS SURPRINDE DIN NOU. “NU MĂ DEZBRAC, CĂ SUNT VIRGINĂ!”)

„Mi-au intrat unii pe Fb să mă jignească şi după şi-au dat block singuri… nu au facut faţă unei discuții face to face chiar şi virtual. Mulţi vorbesc de ruşine. Da,nu am ruşine. De câțiva ani… cu rușinea mori de foame. Plus, de câțiva ani nu-mi mai pasă de gura lumii. (şi e un proces să faci asta, fiind copilărită la țară, unde gura lumii conta foarte mult). Dar e cea mai mare prostie să-ţi direcționezi viaţa în aşa fel încât să nu deranjezi pe cineva cu ceva. Cu atât mai mult cu cât lumea doar te vorbește, nu e lângă tine în mod real, să te strângă în brațe, să mănânce o ciorba cu tine, să te mângâie când îți e rău”, a fost mesajul Oanei Lis

OANA A DEZVĂLUIT CE PENSIE ÎNCASEAZĂ VIOREL LIS

Oana Lis a reaprins scandalul dintre ea şi Viorel, după ce a spus că-i scoate la vânzare hainele fostului edil pentru a face rost de bani. Blonda a mărturisit că s-a gândit la această soluţie pentru a face rost de bani pentru pastilele lui Lis. Cu această ocazie, Oana a dezvăluit că soţul ei încasează lunar o pensie în valoare de 3.000 de lei.(CITEȘTE ȘI: OANA LIS SURPRINDE: “E AŞA UŞOR SĂ FACI SEX, DAR…”)

„Nu am simţit penibilul acestei situaţii. Eu, când mă duc la farmacie şi nu pot să-i cumpăr toate pastilele lui Viorel, nu e umilitor?! Nu vând hainele ca să mă duc cu unul tânăr să-i cheltuiesc, tot pentru Viorel o fac. El face analize care pornesc de la 700 de lei. Un RMN costă 1500 de lei. Ştiţi cât are el pensie? Ia în total 3.000 de lei. 2.000 de lei de pe urma funcţiei pe care a deţinut-o şi încă 1.000 de la revoluţionari. Şi eu îmi vând maşina. Nu-mi mai permit să achit impozitul la ea. Pe noi nu ne ajută nimeni. Eu nu am părinţi, Viorel nu are. Eu o am doar pe bunica mea”, a spus Oana Lis la TV, în urmă cu ceva vreme