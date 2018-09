Oana Lis, mesaj emoționant: „Viorel mă iubește până la cer și înapoi!”

Oana Lis se consideră o femeie puternică și spune că prinde și mai multă ambiție atunci când oamenii o desconsideră. Vedeta a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, în care a menționat și cât de tare o iubește Viorel Lis.

De mică, Oana Lis s-a ambiționat să le demonstreze oamenilor că este mai mult decât ceea ce pare. Vedeta spune că își păstrează lângă ea doar prieteni care sunt sincer și care o apreciază așa cum este ea. Oana şi Viorel Lis sunt împreună de la sfârşitul anilor ’90 şi formează unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din showbizul din România. Blondina susține că tatăl ei i-a spus că nu o va iubi niciun bărbat mai mult decât el, dar ea crede că Viorel o iubește mai mult decât oricine.

„Eu am în viața mea oameni buni!”

„Știți ce le răspund eu persoanelor care imi zic ca nu o să reușesc în cariera de psiholog din cauza imaginii mele publice (așa cum ma știu unii oameni strict de la emisiuni…)!?….Le spun Mulțumesc! Pentru că pe mine în viață mă ambiționează cel mai rau genul asta de oameni care îmi spun ca nu o sa reușesc în viață sa fac anumite lucruri!!! Și vreau să demonstrez că pot să fac ceva, dacă vreau!!! Așa cum de mică mi se spunea de către familie ca…din cauza ca nu știu sa merg cu bicicleta…nu o să pot conduce masina!

Și am carnet de la 18 ani! Taică-meu îmi spunea că nici un alt barbat nu o să ma iubească așa tare! Și mă iubește Viorel până la cer și înapoi! Mi se spunea de asemenea…ca ptr că sunt orfană, fara mamă de mică ,sărmana ,fata…blondă…bolnavioara…lumea o sa ma tina numai de mila si eu,azi, am prieteni care ma aprecieaza sincer si imi cauta compania! Pentru ca se simt bine cu mine! Ptr ca ma apreciaza si ptr ca mă iubesc! Mi se spunea ca lumea e plină de oameni rai si toti se vor folosi de mine si atat! Si eu am in viata mea oameni buni,oameni care lucrează cu ei sa devină si mai buni!…si mi s-au mai spus câte si mai câte!!!…”, a scris Oana Lis pe pagina ei de Facebook.

Viorel Lis, operat de urgență anul acesta

În vârstă de 74 de ani, Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral pe 27 aprilie. Vă reamintim că Viorel Lis s-a operat de colecist în luna noiembrie a anului 2017. Intervenția chirurgicală a fost extrem de delicată. După operația suferită, Oana Lis a făcut mărturisiri şocante despre soțul ei.