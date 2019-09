Oana Mareș, fotografiată fără sutien. Cum arată acum fosta soţie a lui Augustin Viziru

Oana Mareș a trecut prin câteva schimbări majore de-a lungul timpului. După divorțul de Augustin Viziru, și-a gășit jumătatea și a făcut un copil, iar acum se pare că este împlinită din toate punctele de vedere cu viața pe care o are.

Recent, frumoasa blondină s-a lăsat fotografiată fără sutien, iar spre deliciul fanilor săi, a publicat imaginea pe rețelele de socializare.

“Aici, când semnalizam celorlalte bărci că suntem pe avaraii pt că ni s-a dezumflat ancora!:)) 🛶🧠☀️ #Oananutace“

Întrebată de un prieten virtiual dacă soțul ei a văzut această fotografie, blondina a spus: “El mi-a instalat becurile și săgețile, să se simtă în siguranță cică!”

Augustin Viziru, adevărul despre relația cu Oana Mareș

Augustin Viziru și Oana Mareș au trăit o poveste de dragoste timp de 13 ani, dintre care doi au fost căsătoriți. Din păcate, drumurile celor doi s-au separat și au divorțat în anul 2011, deoarece blondina l-a înșelat. La șapte ani de la divorț, Augustin Viziru rupe tăcerea despre fosta lui căsnicie.

“Ce-am învățat din fosta mea căsnicie a fost un singur lucru. Din păcate, noi ce vedem când suntem mici facem în oglindă când ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce să caut într-o relație din punctul meu de vedere. Pentru că eram tânăr, făceam ce voiam și totuși ideea…

M-am băgat într-o relație mai mult de dragul de a avea o relație. Dar eu, în toată relația mea, mințeam și când dormeam. Trăiam într-un stres permanent. iar în ultima vreme, eu am considerat că nu mai e cazul să mint niciodată. pe nimeni. Transformarea e destul de radicală. Dar adevărul ăsta e, dacă nu minți niciodată, ești foarte relaxat pentru că nu ai nimic de ascuns. Ideea e că sunt mult mai ok așa și mult mai relaxat așa. Și așa pot să-mi văd de ce am făcut, de treburile mele….

Dacă o să găsesc persoana potrivită n-am să ezit nicio secundă…”, a încheiat Augustin Viziru.