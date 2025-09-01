Oana Mizil a cerut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie! Politicianul și-a amenințat fosta soție

Marian Vanghelie a primit ordine de protecție din partea Oanei Mizil. Fostul primar al sectorului 5 din București și-a amenințat fosta soție cu bătaia. Cât timp nu are voie politicianul să se apropie de mama fetiței sale?

Duminică, 31 august, polițiștii din Voluntari au fost chemați de urgență la locuința Oanei Mizil. Pe fondul unor tensiuni între cei doi, Marian Vanghelia și-a amenințat fosta soție cu bătaia și cu moartea.

Oana Mizil, amenințată cu bătaia de Marian Vanghelie

Politicianul s-a mai ales cu un dosar penal. Oana Mizil a depus plângere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, iar mai apoi pe numele fostului primar al sectorului 5 a fost emis un ordine de protecție provizoriu de 5 zile. De asemenea, femeia le-a spus polițiștilor că nu este prima dată când este amenințată de fostul edil. Vanghelia i-ar fi trimis mai multe mesaje pe aplicația Whatsapp în care i-ar fi spus că o omoară.

După ce a cerut ordin de restricție, Oana Mizil a refuzat monitorizare electronică a politicianului. În următoarele 5 zile, Marian Vanghelie nu mai are voie să se apropie de mama fiicei sale la o distanță mai mică de 200 de metri.

„Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate şi a completării formular evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, a reieşit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecţie provizoriu. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.”, informează Inspectoratul Poliţiei Judeţene Ilfov.

”A fost o ceartă un pic mai dură”

În urmă cu ceva timp, Oana Mizil a vorbit public despre relațiile tensionate dintre ea și Marian Vanghelie. Cei doi au divorțat în anul 2022, iar de atunci în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora politicianul ar fi fost violent fizic și verbal. Fosta soție a edilului a recunoscut că – începând cu 2015, de când a început să aibă probleme cu legea – a existat o schimbare în comportamentul politicianului, devenind mai irascibil și furios.

”Nu m-a bătut. N-a dat niciodată în mine, n-a ridicat niciodată mâna asupra mea. Marian Vanghelie, după perioada aceea grea, 2015, și apoi după condamnare, a devenit puțin mai furios. Sunt lucruri despre care nu îmi place să vorbesc, dar atât vă spun că nu a dat niciodată în mine. Într-adevăr, nicio femeie nu trebuie să se lase să fie abuzată nici verbal, nici fizic, absolut deloc. A fost o ceartă un pic mai dură, el nu înțelegea să se oprească, țipa, și atunci am zis că trebuie să închei acel eveniment. Repet, nu a dat niciodată în mine, nu a fost agresiune fizică, nu este acesta motivul despărțirii dintre noi.”, a declarat Oana Mizil, la emisiunea moderată de Denise Rifai, „40 de întrebări”.

