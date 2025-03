Oana Radu, pusă la zid după ce și-a chemat noul iubit pe scena de la Sala Palatului. Detaliul care i-a oripilat pe fani: ”Ce penibil!”

Oana Radu a fost pusă la zid de internauți după gestul său de la concertul susținut la Sala Palatului. Artista și-a invitat iubitul, Șerban Balaban, pe scenă, într-un moment care ar fi trebuit să fie emoționant, însă reacțiile fanilor au fost departe de a fi unele pozitive.

Cunoscută pentru apariția sa la Vocea României, Oana Radu s-a bucurat de un parcurs muzical ascendent, devenind rapid una dintre cele mai urmărite artiste din România. Deși nu a câștigat competiția, și-a construit o carieră solidă, iar pe rețelele sociale are sute de mii de urmăritori.

Viața personală a artistei a fost marcată de evenimente dramatice. După o căsnicie dificilă cu fostul soț, Cătălin Dobrescu, Oana și-a refăcut viața alături de Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Relația lor a evoluat rapid, iar la finalul anului trecut, bărbatul a cerut-o în căsătorie.

Pe 1 martie, în cadrul concertului său de la Sala Palatului, Oana Radu a decis să își manifeste public iubirea pentru partenerul ei, invitându-l pe scenă. Artista a vrut să împărtășească acest moment special cu fanii, însă gestul său nu a fost primit așa cum și-ar fi dorit.

În plus, ținuta vedetei – o rochie neagră, mulată – a devenit un alt subiect de discuție aprinsă în mediul online, mulți dintre internauți criticându-i silueta. Deși momentul în care și-a chemat iubitul pe scenă ar fi trebuit să fie unul emoționant, mulți dintre cei care au urmărit imaginile au fost de părere că totul a părut forțat și lipsit de autenticitate.

Comentariile acide nu au întârziat să apară:

În cadrul momentului, Șerban Balaban i-a făcut Oanei o declarație de dragoste în fața publicului, spunând că viața sa s-a schimbat de când sunt împreună și că emoțiile l-au copleșit.

„Oana, te iubesc așa cum n-am iubit vreodată și n-am știut că pot să fac asta. M-ai învățat niște lucruri minunate. Am reușit să devin o persoană pe care speram eu s-o întâlnesc pe stradă. Sunt efectiv fără cuvinte. Mi-am promis că nu o să plâng. De astăzi, de când am venit aici, am plâns încontinuu. Când am auzit sunetul, tot, am plâns încontinuu. Acum am reușit să mă abțin un pic, dar nu promit că până la sfârșit nu o să mai plâng. Voiam să o cer aici, în seara asta, doar că nu am mai rezistat și am cerut-o acasă.”, a spus Șerban, iubitul vedetei.