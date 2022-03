Oana Roman a mărturisit cu ce probleme de sănătate se confruntă: ”Până la urmă nu am scăpat”

Oana Roman este foarte devotată fanilor săi de pe Instagram. Astăzi, vedeta le-a mărturisit internauților de ce i-a fost rău în ultima perioadă. Fiica lui Petre Roman a anunțat că a fost infectată cu coronavirus.

Șatena a început să aibă câteva simptome specifice virusului SARS-CoV-2 în urmă cu aproximativ o săptămână, când a luat decizia de a se testa, însă rezultatul testului rapid a fost unul negativ. Tot atunci vedeta a intrat în izolare și nu s-a mai văzut cu nimeni.

Oana Roman: ”Mâine sunt 7 de când stau cuminte acasă”

Oana Roman s-a testat din nou, la sfârșitul săptămânii trecute, iar rezultatul a fost de data aceasta unul pozitiv. Din fericire, soția lui Marius Elisei a contactat o formă ușoară a bolii și nu a fost nevoită să meargă la spital.

”Miercurea trecută v-am spus că deodată m-am simțit rău și de atunci nu am mai apărut pe story. Vineri dimineață a ieșit testul pozitiv, dar eu deja mă izolasem acasă încă de miercuri.

Am luat tratament încă din prima zi și am avut o formă ușoară. Azi testul a ieșit negativ și au trecut 5 zile de carantină, iar mâine sunt 7 de când stau cuminte acasă.

Am reușit să fentez boala 2 ani dar până la urmă nu am scăpat. Noroc că a trecut ușor. Mulțumesc celor care mi-au trimis mesaje și s-au interesat de starea mea. Sunt bine. Mă întorc la viața normală”, este mesajul distribuit de Oana Roman pe contul personal de Instagram, astăzi de dimineață.

Ce simptome a avut Oana Roman?

La începutul săptămânii trecute, Oana Roman acuza stări de rău. Aceasta s-a gândit că ar putea avea Covid-19, așa că a decis să facă un test rapid. Rezultatul a fost unul eronat, deoarece ea s-a testat la câteva zile după și a avut un test pozitiv. Care au fost primele simptome ale vedetei?

”Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu știu ce fac, am o stare foarte nasoală generală. (…) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem”, a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram, la începutul săptămânii trecute.

