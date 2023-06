Oana Roman dă de pământ cu influencerii din România: ”Mi se pare foarte urât și deplasat”

Oana Roman dă de pământ cu vedetele din România. Fiica lui Petre Roman a vorbit despre vedetele care implică proprii copii în campaniile publicitare, fie că este vorba despre influenceri sau persoane publice.

Oana Roman este cunoscută pentru sinceritatea cu care abordează orice subiect. În cadrul unui interviu, fiica lui Petre Roman și-a exprimat părerea despre vedetele din România care își implică proprii copii în campaniile de influencing.

Oana Roman: ”Trăiesc din Instagram și Facebook”

Vedeta consideră că folosirea copiilor în astfel de afaceri, chiar dacă postările cu cei mici se viralizează rapid, este o practică total deplasată. Totodată, aceasta a dezvăluit că își face munca de influencer și fără să o implica pe fiica ei, dar și că nici nu are de gând să o exploateze vreodată în acest fel. Isa va decide singură, atunci când o să fie mare, dacă dorește să se expună în astfel de campanii.

”Da, o expun puțin pentru că este un trend care pe mine mă deranjează foarte tare, al influencerilor sau persoanelor publice, care își implică copiii în campanii. Mie mi se pare extrem de urât, foarte deplasat, este clar că acele campanii funcționează mai bine fiindcă își bagă copiii la mijloc, pentru că orice postare cu copii se viralizează mult mai ușor. Ei practic câștigă bani pe spatele acestor copii care sunt încă destul de mici pentru a decide dacă își doresc sau nu să fie târâți în astfel de lucruri. Eu pe Isa nu am băgat-o în vreo campanie.

Eu trăiesc din Instagram și din Facebook, din campanii de influencing, fără să îmi implic copilul vreo secundă în aceste campanii. Se poate. Este multă muncă, dar se poate. Alții își explotează copiii în toate campaniile posibile, nu vorbim de jucării sau pampers, ci de lucruri care nu au legătură cu un copil. Din acest motiv am hotărât că Isa nu va fi expusă și o să se expună ea singură dar nu acum, ci când va fi mai mare și poate decide singură.”, a spus Oana Roman.

De altfel, Oana Roman a mărturisit că Isa iubește să se filmeze cu telefonul mobil, să facă vlog-uri, însă, pentru moment, materialele nu sunt publicate pe nicio rețea de socializare, Instagram, Facebook sau Tiktok.

”Da, se filmează încontinuu prin casă și își face vlog-uri, dar nu le postează nicăieri. Ea nu are conturi de socializare, nici gestionate de mine măcar, nu are nici Instagram, nici Facebook , nici Tiktok, nu are absolut nimic deocamdată”, a mai spus Oana Roman pentru Viva.ro.

