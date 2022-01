Oana Roman, declarație de dragoste pentru Marius Elisei: ”Am reușit mereu sa ne întoarcem spre lumină ”

Oana Roman și Marius Elisei se bucură de un nou început împreună. Cei doi s-au împăcat după o perioadă grea și pare că lucrurile merg cât se poate de bine. Recent, Oana Roman a recunoscut că lucrurile nu au fost mereu ușoare, însă se bucură că au reușit să treacă peste toate greutățile și că și-au găsit din nou drumul unul spre celălalt.

Astăzi, Oana a ținut să posteze pe pagina sa de Instagram un mesaj de dragoste pentru Marius Elisei, mai ales că pe 3 ianuarie este aniversarea lor.

”Pe 3 ianuarie 2013 eram la munte cu prietena mea de suflet… ieșisem seara la un club și întâmplător am găsit pe Facebook un mesaj de la Marius. Primul mesaj de la el. Nu știam ca răspunzând la acel mesaj viata mea se va schimba radical și în scurt timp vom începe împreună o călătorie a vieții. După 9 ani, am adunat împreună o viata de amintiri și avem un copil minunat. Nu a fost ușor, nici lin.

Ne-am greșit reciproc de multe ori , mai avem încă multe de învățat și de făcut împreună dar am trăit multă fericire, multe împliniri și multe realizări. De multe ori am căzut în capcana Răului amândoi. Dar am reușit mereu sa ne întoarcem spre lumină și sa prețuim iubirea. Sper ca drumul asta sa fie mai lin și mai frumos pentru ca avem încă multe de trăit împreună. Cu încredere și recunoștință, cu iubire și înțelegere, cu puterea de a cere iertare când greșim ! ❤”, a scris Oana Roman, alături de o fotografie în care zâmbește alături de tatăl fetiței sale.

Oana Roman și Marius Elisei, planuri de nuntă

Oana Roman se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă, iar Marius Elisei este nerăbdător să ajungă iar în fața altarului. Potrivit declarațiilor vedetei, între ei va exista o reînnoire a jurămintelor, nu o cununie civilă.

„Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.

Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a declarat Oana Roman, cu câteva săptămâni în urmă.

Sursa foto: Instagram