Oana Roman, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria sa. Cum o pedepsea Petre Roman

Oana Roman s-a dovedit a fi o femeie asumată și nu s-a dat niciodată în lături să vorbească despre dramele din viața ei. Copilăria ei nu a fost tocmai fericită, căci vedeta a fost abuzată fizic de tatăl ei care o bătea cu fiecare ocazie. Chiar dacă timpul a trecut, Oana nu a putut uita clipele de groază pe care le-a trăit.

Deși acum a devenit o femeie puternică, trecută prin experiențe neplăcute, traumele ei nu sunt vindecate. Oana Roman a dezvăluit lucruri șocante din culisele relației cu tatăl ei.

Oana Roman: „Tata mă bătea cu cureaua”

În copilărie, Oana Roman a încasat umilințe și corecții dure de la tatăl său. Petre Roman o lovea fără milă, iar mama ei, Mioara era neputincioasă și asista în fața ororilor fără să poată reacționa. Vedeta nu a uitat niciodată episoadele dramatice prin care a trecut, iar din acest motiv cei doi nu s-au putut apropia niciodată cu adevărat.

Până la vârsta de 11 ani, prezentatoarea Tv a luat bătăi crunte, iar ani de zile aceasta nu i-a vorbit tatălui ei. În schimb, relația cu mama ei a fost întotdeauna lapte și miere. Cele două sunt extrem de apropiate și își sunt alături indiferent de probleme.

„Tata a fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă…Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa.

Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi sărea apa în cap. Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… o extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa”, a mărturisit Oana Roman, în urmă cu ceva timp.

Oana Roman: „Când mi-o dădea, vedeam stele verzi, îmi țiuia timpanul”

Oana Roman recunoaște că a fost un copil mai năstrușnic și a găsit și un motiv prin care i-a justificat comportamentul tatălui său. Totuși, vedeta susține că a rămas marcată de acele episoade și că nu le poate uita niciodată.

„Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva. Aceste întâmplări au avut loc până pe la vârsta de 10 ani.

De palma lui tata mi-aduc aminte și astăzi. Când mi-o dădea, vedeam stele verzi și îmi ţiuia timpanul. Probabil nici el nu își dădea seama că dă atât de tare sau că lucrurile astea mi-au rămas întipărite. E mult spus că am fost un copil abuzat. Dar pentru mine aceste lucruri au rămas. El a fost destul de dur cu mine, tot timpul”, a mai mărturisit atunci Oana Roman.