Oana Roman este măcinată de dor, la patru luni de la moartea mamei sale. „Mă doare fizic!”

Oana Roman și-a rămas-bun de la mama ei la sfârșitul lunii februarie, iar după aproape două luni, a relatat că a visat-o pe Mioara.

Fiica cea mică a jurnalistei a povestit că mama ei am apărut în vis foarte liniștită și elegantă, așa cum era până în ultima clipă a vieții sale. În visul Oanei a apărut și bunica ei, pe care nu o mai visase niciodată de la moartea acesteia.

„Am uitat să vă spun. Am visat-o pe mama, e bine, e tare bine mama, era cu bunica, cu mama ei. Pe bunica nu am visat-o niciodată de când a murit și am visat-o azi-noapte, împreună cu mama. Erau frumoase, erau elegante, erau coafate și erau împreună, așa că, mama probabil și-a încheiat călătoria și a ajuns la destinație, acolo unde s-a întâlnit cu bunica, cu mama ei. Și a visat-o pe mama și o prietenă de-a ei, tot azi-noapte, deci, cu siguranță, ea a ajuns unde trebuia și începe să ne dea de veste”, a mai dezvăluit Oana Roman, pe rețelele de socializare.

