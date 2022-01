Oana Roman, implicată într-o ceartă pe stradă. Ce i s-a întâmplat: „Mereu dau de nebuni și de oameni răi”

Oana Roman a povestit recent pe pagina sa de Instagram faptul că s-a confruntat cu o situaţie neplăcută pe stradă. Vedeta îşi ducea mama la azilul în care stă de câteva luni bune, iar după ce a parcat maşina aproape de centru, a fost certată într-un mod agresiv de o doamnă.

Oana Roman a fost vizitată de mama ei câteva zile, apoi aceasta a dorit să se întoarcă din nou la azil. Fiica sa i-a îndeplinit dorinţa, fără să se gândească ce avea să se întâmple. Ajunsă la centru, Oana Roman a fost nevoită să parcheze mașina cât mai aproape de intrarea în clădire din cauza faptului că mama sa nu se poate deplasa atât de uşor.

„Nu știu cum fac, dar mereu dau de nebuni și de oameni răi. Ne-am înrăit într-un hal fără de hal, fraților. Înfricoșător! A fost mama la noi. Am mâncat, am stat de vorbă, iar la un moment dat a obosit, normal, și a zis să o duc acasă. Pentru ea acasă înseamnă locul ăsta minunat unde super bine îngrijită. Mă urc cu ea în mașină și mă duc acolo. Ca să o duc înăuntru, întotdeauna mă parchez blocând garajul hotelului în care ea stă, pentru că trebuie să fiu foarte aproape de intrare, deoarece mama se deplasează foarte greu. Am oprit mașina, m-am dat jos ca să-i deschid ușa și să o ajut să coboare, pentru că nu poate nici măcar să coboare singură din mașină”, a povestit fiica lui Petre Roman.

„Țipa ca o nebună la mine”

Se pare că, o doamnă care trecea în acel moment pe acolo, deranjată de faptul că Oana Roman a parcat în acel loc a devenit extrem de agresivă.

„În acel moment trece pe lângă mine o femeie tânără, cu doi copii, cu două trotinete. Aveau loc să treacă, nu era nicio problemă asta. Și doamna se oprește, la 30 de centimetri de mine, fără mască și începe și urlă la mine, spunându-mi că nu am voie să parchez acolo, că blochez intrarea la garaj, deși nu era garajul ei.

Țipa ca o nebună la mine, repetând același lucru. Era evident că mașina nu rămânea parcată acolo. Nu s-a interesat înainte să urle și să țipe ca o dementă dacă eu am parcat sau doar m-am oprit. N-a interesat-o nici când i-am explicat și a și văzut că e o bătrână acolo, pe care eu o ajut să coboare din mașină”, a povestit Oana Roman.

Oana Roman mărturiseşte că a fost dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat mai ales că lângă ele se aflau şi doi copii.

„Am rămas cu un gust tare amar, nu că a țipat la mine, că s-a speriat mama, că eu sunt matură. Dar copiii ăia, săracii…Dacă a țipat la mine în halul ăla, doar pentru că a trecut pe lângă mașina mea și i s-a părut ei că nu am parcat unde trebuie, vă dați seama că urlă și în alte circumstanțe. E clar că are niște probleme psihice persoana asta și are doi copii. Cât de traumatizați cresc acei copii, săracii”, a încheiat Oana Roman.

Sursă foto: Instagram