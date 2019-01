Oana Roman, momente de groază! Cu lacrimi în ochi, a sunat de urgență la 112: “În casă este şi o butelie care poate să explodeze”

Duminică, 13 ianuarie, a fost o zi cu ghinion pentru Oana Roman! Vedeta a trăit momente de groază, după ce locuința unei vecine a fost învăluită în flăcări. Soțul său, Marius Elisei, a mers imediat să ajute victimele, în timp ce ea a rămas în casă și a sunat la numărul unic de urgență 112. Ulterior, ea a făcut plângând câteva declarații despre incidentul nefericit.

Oana Roman a trăit momente de groază azi: “În casă este şi o butelie care poate să explodeze”

La scurt timp după ce a zărit incendiul violent și a alertat autoritățile, Oana Roman a făcut un live pe o rețea de socializare. Sperietura a fost cu atât mai mare pentru vedetă și familiile din jur, cu cât în locuința aflată în flăcări exista o butelie și era riscul să se producă o explozie. Fiica fostului premier a plâns și se simțea neputincioasă.

“În faţa blocului nostru a luat foc o casă, unde stă o doamnă în vârstă. Marius s-a dus să o scoată şi să cheme pompierii. Am sunat eu la pompieri, mi-a răspuns, mi-a zis că dacă s-a dus soţul meu de ce a trebuit să mai sun şi eu. Mi-au făcut legătura la pompieri. Am dat adresa şi mi-a zis într-un sictir: bine, am trimis. Şi mi-a închis telefonul. Cam asta e prima mea experienţă de comunicare cu cei de la 112. Din păcate, nu este una pozitivă. Cred că am sunat deja de vreun sfert de oră, încă nu au ajuns. Marius se chinuie să o ţină pe doamna respectivă afară. În casă este şi o butelie care poate să explodeze”, a spus vedeta.

În postarea făcută pe Instagram, Oana Roman a mărturisit că soțul ei a fost cea care a salvat-o pe vecina care era încă în casa cuprinsă de foc.

“Azi am tras o mare sperietura, a luat foc o casa vis a vis de blocul nostru, iar Marius a fost eroul meu pt ca a auzit femeia care sta in casa tipand si a iesit repede sa o scoată afara si sa cheme pompierii! Pana la urma totul s-a terminat cu bine!” este mesajul postat de Oana Roman în dreptul fimării de mai jos.