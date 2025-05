Oana Roman, primele declarații după ce Marius Elisei a fost surprins în preajma fiicei lor: ”Din păcate!”

Oana Roman nu se ferește să spună lucrurilor pe nume, mai ales când vine vorba de relația fostului soț, Marius Elisei, cu fiica lor, Isabela. După ce imaginile cu cei doi, tată și fiică, au apărut în spațiul public, părea că lucrurile încep să se îmbunătățească. Însă vedeta a ținut să clarifice situația și a oferit prima reacție, în stilul ei bine-cunoscut: direct și fără menajamente. Iată cum stau lucrurile, de fapt!

Oana Roman și Marius Elisei au avut o relație presărată cu împăcări și despărțiri, însă în cele din urmă au ales să meargă pe drumuri separate definitiv. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre faptul că fostul ei soț s-a distanțat tot mai mult de fiica lor, iar relația dintre tată și copil s-a răcit vizibil.

Deși întâlnirea dintre Marius Elisei și Isabela părea o ieșire relaxantă la mall și o plimbare liniștită, Oana susține că lucrurile nu sunt atât de roz precum par. Timpul petrecut împreună ar fi fost extrem de scurt, iar vizitele, rare.

„Au fost la o plimbare care a durat fix o oră și jumătate. A fost a doua întâlnire a lor din acest an, s-au mai văzut o dată după ziua ei, undeva pe 24-25 februarie, tot pentru o oră și jumătate. Așadar, cele două întâlniri din acest an au fost de o oră și jumătate fiecare. Probabil va mai fi una peste vreo trei luni și încă una la final de an. Cam asta e succesiunea: 3-4 întâlniri pe an, de maximum o oră și jumătate, două, nimic mai mult. Ideea e că nu petrece mult timp cu el, din păcate, chiar dacă, prin această mișcare, s-a dorit să se arate că există grijă și timp petrecut împreună. Nu e chiar așa”, a spus Oana Roman pentru spynews.ro.