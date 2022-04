Oana Sîrbu s-a infectat cu Covid-19 pentru a doua oară: ”Nu știu cum am reușit să-l iau”

În cadrul unui interivu, Oana Sîrbu a mărturisit faptul că s-a infectat cu Covid-19 pentru a doua oară, în urmă cu trei săptămâni. Solista susține că nu știe cum a reușit să contracteze virusul pentru a doua oară. Aceasta a respectat tratamentul dat de medic și se simte bine.

Anul trecut, Oana Sîrbu s-a infectat pentru prima oară cu Covid-19. Solista, care împlinește vârsta de 54 de ani în luna mai, s-a reinfectat, pentru a doua oară, în urmă cu trei săptămâni. În cadrul unui interviu pentru Click!, aceasta a mărturisit că a respectat toate regulile impuse de autorități, însă virusul nu a ocolit-o. A respectat tratamentul dat de medic și se află în afara oricărui pericol. A avut o formă ușoară a bolii, a mers la spital și pentru un CT, după ce s-a vindecat. De asemenea, Oana Sîrbu a optat și pentru un EKG, la Spitalul Balș.

”Am avut o dată virusul ăsta perfid în luna mai, anul trecut, de Paște, și l-am reavut acum trei săptămâni. Tocmai de aceea nici nu am mai ieșit șase luni. Acum am ieșit din casă abia, după care iar mă închid șase luni! Nu știu cum am reușit să-l iau că sunt extrem de precaută și nu am ieșit decât exclusiv cu masca. Și în scările de bloc, în lifturi, în toate spațiile închise, chiar și pe stradă am purtat masca. Și, totuși, l-am luat. Anul trecut, am ieșit la un eveniment on-line unde am înregistrat pentru Paște, unde nimeni nu purta mască și unde m-am certat cu toată lumea. Cred că e o chestiune de imunitate, până la urmă”, a mărturisit solista pentru sursa citată.

Oana Sîrbu a trăit o adevărată dramă. Și-a pierdut ambii părinți, în pandemie

În pandemie, Oana Sîrbu a trecut printr-o dramă greu de descris. Solista și-a pierdut ambii părinți. La jumătatea anului 2020, aceasta a pierdut cea mai dragă ființă din viața ei, și anume mama, care avea probleme de sănătate care s-au agravat la momentul respectiv. Spre finalul anului 2021, și tatăl ei, Romulus Sîrbu, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani.

Sursă foto: captură video Youtube