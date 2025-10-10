Acasă » Știri » Oana Țoiu a făcut anunțul: ce se întâmplă cu trupele americane din România

10/10/2025
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu șeful diplomației americane. Aceasta a mărturisit că a discutat cu Marco Rubio despre prezența trupelor americane în țara noastră, care reprezintă un “factor important, în special ca element de descurajare”.

Statele Unite urmează să anunțe până la sfârșitul anului care sunt concluziile reevaluării, dar și noua strategie de apărare. Aceasta a fost întrebată despre viitorul trupelor americane staționate în România, iar ministra a spus că aceste decizii vor fi comunicate direct de către SUA.

„Componenta de securitate și de apărare este puternic legată de mizele comune pe care le avem în zona investițiilor în energie și de componenta economică, care, evident, ajunge să fie mai puternică, poate să aibă un potențial mai mare în viitor, atâta timp cât regiunea este mai simplă. Și din acest punct de vedere, prezența trupelor SUA în formatul aliat pe teritoriul României este un factor important, în special ca element de descurajare și am discutat despre acest aspect.

SUA urmează să publice, cel mai probabil până la sfârșitul anului, reevaluarea postului, cât și propria lor strategie de apărare. Deciziile SUA sunt comunicate oficial de SUA și acestea sunt documentele care vor conține deciziile finale în această categorie. Cred că românii trebuie să știe că sunt și că vor fi în siguranță și că SUA este un element esențial și va rămâne un element esențial,” a precizat Oana Țoiu la Digi24.

Mai mult decât atât, secretarul de Stat și ministra de Externe au discutat și despre implicarea companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de cooperare economică viitoare.

